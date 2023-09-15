تقرير: خروج أول.. عمر فايد إلى نوفي بازار الصربي

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

عمر فايد

وافق فنربخشة التركي على السماح لمدافعه المصري عمر فايد بالبحث عن فرص المشاركة في وجهة أخرى داخل أوروبا.

وبحسب الصحفي التركي ياجيز سابونك أوجلو فإن نوفي بازار الصربي قد قدم عرضا لضم ثنائي فنربخشة عمر فايد وجين هو جو إلى صفوفه.

ووافق فنربخشة على العرض، بانتظار الإعلان الرسمي.

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ومن المنتظر أن يكون خروج فايد على سبيل الإعارة، حيث ضمه فنربخشة للتو من المقاولون العرب في أغسطس الماضي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فقد كلفت الصفقة 551 ألف يورو.

ويحتفظ المقاولون العرب بنسبة 15% من قيمة إعادة البيع.

وقال عمر فايد لـ FilGoal.com قبل 3 أيام: "أسافر إلى تركيا خلال ساعات وفنربخشة سيقرر مصيري سواء بالبقاء أو الخروج معارا لأحد الأندية التركية قبل 15 سبتمبر موعد غلق القيد في تركيا".

وشارك فايد في تدريبات فنربخشة بالفعل بعد انضمامه للفريق.

ولعب عمر فايد 29 مباراة مع المقاولون العرب، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

فنربخشة عمر فايد نوفي بازار
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