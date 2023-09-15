مباشر السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (0) اتحاد العاصمة.. الشناوي يتألق مجددا
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر في كأس السوبر الإفريقي 2023.
ويلتقي الفريقان على استاد مدينة الملك فهد في الطائف بالمملكة العربية السعودية.
ويشارك الأهلي كونه بطل دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك اتحاد الجزائر كونه بطل الكونفدرالية.
ويأمل الأهلي حصد لقبه الـ 9، بينما يخوض الفريق الجزائري مباراته الأولى في السوبر القاري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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ق 11: ميسانج ورأسية قوية يتصدى لها الشناوي بثبات
ق 7: هدف مبكر من كهربا.. تسديدة من إمام يتصدى لها الحارس ويتابعها كهربا في الشباك
ق 2: الشناوي يتصدى لفرصة سعدي رضواني مبكرا
بداية اللقاء
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