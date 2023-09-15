مران الأهلي - عودة تاو.. تدريبات بدنية وفقرة ترفيهية استعدادا لكأس السوبر الإفريقي

خاض فريق الأهلي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الافريقي.

وبدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة.

وعقد الجهاز الفني محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل إنطلاق المران لمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على تخصيص فقرة ترفيهية ببداية المران، في إطار البرنامج الخاص بتجهيز اللاعبين لخوض المباراة.

فيما شارك بيرسي تاو في المران بعد انضمامه للبعثة صباح الخميس، حيث أنهى مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا في التوقف الدولي.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين في الختام.

ويستعد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، حيث تقام المباراة في التاسعة مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائق بالمملكة العربية السعودية..