رفع أثقال – سارة سمير بعد الفوز بذهبية العالم: منافسة سهلة.. أفضل تحضير للأولمبياد

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

سارة سمير

وصفت سارة سمير الرباعة المصرية منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال بالسهلة وذلك بعد ظفرها بثلاث ميداليات ذهبية.

وحصدت سارة الذهبيات الـ 3 بفضل تفوقها على أقرانها من المحاولة الأولى.

ورفعت سارة وزن 108 كيلوجرام في الخطف و138 في الكلين و264 في المجموع، محققة الذهبية.

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وستشهد أولمبياد 2024 عودة مصر مجددا بعد غيابها عن أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإيقاف الدولي.

وتحدثت سارة سمير لموقع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قائلة: "لقد كانت منافسة سهلة للغاية بالنسبة لي".

وأضافت مبتسمة "سارت الأمور بشكل جيد ولم أضطر لبذل الكثير من الجهد للحصول على الميدالية الذهبية".

واختتمت سارة حديثها "هذا اللقب الثاني على التوالي لي وهو أفضل بداية ممكنة نحو التأهل لأولمبياد باريس 2024".

وسبق أن حققت سارة ذهبية بطولة العالم 2022 والتي أقيمت في كولومبيا.

وحققت سارة من قبل برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو 2016.

سارة سمير رفع أثقال
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