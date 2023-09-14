انتهت في الدوري السعودي – الأخدود (0) - (1) الاتحاد
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 18:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي اتحاد جدة والأخدود التي تقام في سادس جولات الدوري السعودي.
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ق 92 جوووول التعادل من الأخدود ولكن الراية
ق 72 جوووول كريم بنزيمة يسجل الهدف الأول
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق38: تسديدة زاحفة من بنزيمة تصدى لها حارس الأخدود على مرتين.
ق25: صعوبة كبيرة يجدها الاتحاد في فك التكتل الدفاعي للاعبي الأخدود.
ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الخطورة عن كلا الفريقين.
انطلاق المباراة.
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