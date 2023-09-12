مباشر – مصر (1) - (2) تونس.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس - هدف عمر كمال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وتونس الودية التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

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ق54: مطالبات بركلة جزاء لتونس لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تونس بهدفين لهدف.

ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: جووووووول صاروخي لمنتخب مصر بعد تسديدة قوية للغاية من عمر كمال.

ق34: تسديدة قوية من زيزو تصدى لها أيمن دحمان.

ق32: مرموش يهدر هدفا محققا بعدما فضل تسديد كرة زاحفة بدلا من التمرير للاعبين المنفردين من منتخب مصر.

ق29: منتخب تونس يهدر هدفا ثالثا.

ق20: رأسية من حسام عبد المجيد مرت إلى خارج الملعب.

ق15: ركلة حرة خطيرة لمنتخب مصر سددها مرموش لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

ق8: هدف ثان لمنتخب تونس عن طريق الخطأ من حمدي فتحي بعد عرضية من وجدي كشريدة ارتطمت بعلي جبر ثم رأس حمدي فتحي لتسكن الشباك.

ق3: هدف أول لتونس بتسديدة صاروخية من عيسى لعيدوني بعد تمريرة من بن رمضان وخطا في تشتيت الكرة من علي جبر.

انطلاق المباراة

مصر تونس
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