مباشر – مصر (0) - (2) تونس.. القائم يحرم مرموش من هدف جميل

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

مصر ضد تونس - محمد صلاح - علي معلول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وتونس الودية التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

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ق15: ركلة حرة خطيرة لمنتخب مصر سددها مرموش لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

ق8: هدف ثان لمنتخب تونس عن طريق الخطأ من حمدي فتحي بعد عرضية من وجدي كشريدة ارتطمت بعلي جبر ثم رأس حمدي فتحي لتسكن الشباك.

ق3: هدف أول لتونس بتسديدة صاروخية من عيسى لعيدوني بعد تمريرة من بن رمضان وخطا في تشتيت الكرة من علي جبر.

انطلاق المباراة

مصر تونس
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