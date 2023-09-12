مباشر – مصر (0) - (2) تونس.. القائم يحرم مرموش من هدف جميل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وتونس الودية التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

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ق15: ركلة حرة خطيرة لمنتخب مصر سددها مرموش لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

ق8: هدف ثان لمنتخب تونس عن طريق الخطأ من حمدي فتحي بعد عرضية من وجدي كشريدة ارتطمت بعلي جبر ثم رأس حمدي فتحي لتسكن الشباك.

ق3: هدف أول لتونس بتسديدة صاروخية من عيسى لعيدوني بعد تمريرة من بن رمضان وخطا في تشتيت الكرة من علي جبر.

انطلاق المباراة