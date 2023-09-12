مباشر – مصر ضد تونس

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - غينيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وتونس الودية التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

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