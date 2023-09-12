دي مارزيو: بونوتشي يتجه لمقاضاة يوفنتوس

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 13:12

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي - لاتسيو × يوفنتوس

ذكر جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن ليوناردو بونوتشي مدافع يونيون برلين الجديد يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ناديه السابق يوفنتوس.

وأوضح دي مارزيو أن بونوتشي قرر مقاضاة يوفنتوس لعدم توفير الظروف التدريبية المناسبة له، والإضرار بصورته.

وأضاف التقرير أنه سيتم التبرع بأي مكاسب مالية من القضية لجمعية نيورولاند الخيرية التي تدعم أسر الأطفال المرضى في تورينو.

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في بداية الصيف تم إبلاغ الإيطالي بأنه خارج خطط يوفنتوس للموسم الجديد وتم تركه في تورينو عندما سافر باقي الفريق إلى الولايات المتحدة.

وطلب وكلاء بونوتشي معلومات من النادي حول أسباب استبعاده من خطط البيانكونيري لكن موقف النادي ظل ثابتا.

ويعتقد بونوتشي أنه من التشهير بالنسبة له أن يكون لديه جلسات تدريبية في أوقات مختلفة عن بقية الفريق، كما أنه لم يتمكن من دخول صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة والمطعم في النادي أثناء سفر باقي الفريق.

قبل أيام، أتم نادي يونيون برلين إجراءات التعاقد مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي.

وانضم بونوتشي لصفوف يونيون برلين من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن يونيون برلين تعاقده بشكل رسمي مع ليوناردو بونوتشي حتى صيف 2024.

ويرغب فريق يونيون برلين في الاستفادة من خبرات بونوتشي في ظل مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

المدافع المخضرم انضم إلى يوفنتوس قادما من باري في عام 2010 ورحل عنه صوب ميلان في 2017.

وبعد عام واحد فقط عاد إلى صفوف يوفنتوس.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد بونوتشي مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل والذي أعلن من قبل أنه الأخير في مسيرته قبل الاعتزال.

وسيخوض بونوتشي منافسات دوري أبطال أوروبا رفقة يونيون برلين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم : نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتنج براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني.

يوفنتوس ليوناردو بونوتشي يونيون برلين
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