النني ضمن 25 لاعبا في قائمة أرسنال بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 00:20

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

محمد النني - أرسنال

دخل محمد النني قائمة أرسنال في دوري أبطال أوروبا بعد غياب بسبب الإصابة.

محمد النني

النادي : ليفادياكوس

أرسنال

وأعلن نادي أرسنال قائمة مكونة من 25 لاعبا في دوري أبطال أوروبا يأتي على رأسها المحترف المصري، محمد النني.

ولم يلعب النني أي مباراة مع أرسنال هذا الموسم لغيابه بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة أرسنال في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل - ديفيد رايا - جيمس هيلسون

الدفاع: سيدريك - لينو سوزا - تاكيهيرو تومياسو - أوليكسندر زينشينكو - بن وايت - جابرييل - ياكوب كيويور - ويليام ساليبا.

الوسط: محمد النني - جورجينو - توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافرتز - فابيو فييرا - إميل سميث رو.

الهجوم: لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا - جابريل مارتينلي - ريس نيلسون - إدي نكيتياه - جابرييل جيسوس.

ويقع أرسنال في المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا مع أندية إشبيلية وأيندهوفن ولينس.

ويحتل أرسنال المركز الخامس من الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط عقب مرور أربع جولات وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويتساوى أرسنال في الدوري الإنجليزي مع أندية توتنام وليفربول ووست هام ولكن يحتل المركز الخامس بسبب فارق الأهداف.

وكان النني قد انضم إلى أرسنال في يناير 2016 قادما من بازل.

وخرج النني إلى بشيكتاش التركي لمدة موسم في 2019 - 2020 على سبيل الإعارة قبل أن يعود مجددا للجانرز.

أرسنال محمد النني دوري أبطال أوروبا
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