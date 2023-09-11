مباشر كرة طائرة - مصر (2) 6 - 6 (1) الكاميرون.. نصف نهائي أمم إفريقيا

يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة الجزائر، كما يحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2025.

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6-6 التعادل مستمر

3-3

الشوط الرابع

20-25 الكاميرون تحسم الشوط

23-20 الكاميرون تتقدم

21-20 تقليص الفارق مجددا

21-18 تقدم الكاميرون

18-17 منتخب مصر يقلص الفارق

15-10 الفارق يتسع لصالح الكاميرون

9-6 تقدم الكاميرون مستمر

4-7 تقدم الكاميرون

الشوط الثالث

25-23 تقدم جديد للفراعنة بنتيجة 2-0 في الأشواط

18-18

13-13 لا يزال التعادل مسيطر

6-6 التعادل مستمر

3-3

الشوط الثاني

25-13 تفوق مصري تام يحسم الشوط

15-9 تقدم مصر مستمر

9-4 تقدم للفراعنة

الشوط الأول

انطلاق المباراة