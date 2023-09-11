مباشر كرة طائرة - مصر (2) 6 - 6 (1) الكاميرون.. نصف نهائي أمم إفريقيا
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 19:45
كتب : FilGoal
يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.
ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة الجزائر، كما يحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2025.
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6-6 التعادل مستمر
3-3
الشوط الرابع
20-25 الكاميرون تحسم الشوط
23-20 الكاميرون تتقدم
21-20 تقليص الفارق مجددا
21-18 تقدم الكاميرون
18-17 منتخب مصر يقلص الفارق
15-10 الفارق يتسع لصالح الكاميرون
9-6 تقدم الكاميرون مستمر
4-7 تقدم الكاميرون
الشوط الثالث
25-23 تقدم جديد للفراعنة بنتيجة 2-0 في الأشواط
18-18
13-13 لا يزال التعادل مسيطر
6-6 التعادل مستمر
3-3
الشوط الثاني
25-13 تفوق مصري تام يحسم الشوط
15-9 تقدم مصر مستمر
9-4 تقدم للفراعنة
الشوط الأول
انطلاق المباراة
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