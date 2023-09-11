مباشر كرة طائرة - مصر (2) 6 - 6 (1) الكاميرون.. نصف نهائي أمم إفريقيا

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة ضد بوروندي

يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة الجزائر، كما يحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2025.

-----------------

6-6 التعادل مستمر

3-3

الشوط الرابع

20-25 الكاميرون تحسم الشوط

23-20 الكاميرون تتقدم

21-20 تقليص الفارق مجددا

21-18 تقدم الكاميرون

18-17 منتخب مصر يقلص الفارق

15-10 الفارق يتسع لصالح الكاميرون

9-6 تقدم الكاميرون مستمر

4-7 تقدم الكاميرون

الشوط الثالث

25-23 تقدم جديد للفراعنة بنتيجة 2-0 في الأشواط

18-18

13-13 لا يزال التعادل مسيطر

6-6 التعادل مستمر

3-3

الشوط الثاني

25-13 تفوق مصري تام يحسم الشوط

15-9 تقدم مصر مستمر

9-4 تقدم للفراعنة

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة منتخب مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
مواعيد مباريات الإثنين 11 سبتمبر - مصر الأولمبي.. وتصفيات يورو 2024 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال كرة طائرة - مصر تهزم المغرب وتلاقي الكاميرون في نصف النهائي.. وخروج تونس حامل اللقب مواعيد مباريات السبت 9 سبتمبر 2023.. تصفيات يورو 2024 وإفريقيا 2023 ومصر أمام المغرب كرة طائرة - مصر تجتاز كينيا وتضرب موعدا مع المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا انتهت كرة طائرة - مصر (3) 27-25 (0) كينيا.. ختام دور الـ 16 لبطولة إفريقيا كرة طائرة - منتخب الجزائر يهزم مصر 3-0 ويتصدر المجموعة مواعيد مباريات الأربعاء 6 سبتمبر 2023.. منتخب مصر يختتم دور المجموعات في إفريقيا للطائرة
أخر الأخبار
العشري يعلق عبر في الجول على قرعة الدوري وجدول الاتحاد السكندري 10 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي لـ في الجول: صعوبة قرعة سموحة تكمن في المجهول 18 دقيقة | الدوري المصري
الاستعداد الأخير.. الأهلي يهزم طلائع الجيش وشوبير يتصدى لركلة جزاء 34 دقيقة | الدوري المصري
عودة ناجحة.. منتخب مصر الأولمبي يهزم روسيا في ختام المعسكر 38 دقيقة | الدوري المصري
هاني سعيد: بوبو يحتاج لعملية جراحية.. وهذا موقفنا من مواجهة الزمالك في افتتاح الدوري 40 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر