مباشر كرة طائرة - مصر ضد الكاميرون.. نصف نهائي أمم إفريقيا

يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة الجزائر، كما يحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2025.

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انطلاق المباراة بعد قليل