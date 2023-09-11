مباشر كرة طائرة - مصر ضد الكاميرون.. نصف نهائي أمم إفريقيا

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة ضد بوروندي

يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة الجزائر، كما يحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2025.

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انطلاق المباراة بعد قليل

كرة طائرة منتخب مصر أمم إفريقيا
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