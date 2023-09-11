مباشر كرة طائرة - مصر ضد الكاميرون.. نصف نهائي أمم إفريقيا
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 19:45
كتب : FilGoal
يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.
ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة الجزائر، كما يحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2025.
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انطلاق المباراة بعد قليل
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