مباشر قرعة الدوري المصري

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 17:41

كتب : FilGoal

كرة الدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمراسم قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024.

ويتم سحب القرعة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري.

وتنطلق القرعة بعد قليل.

قرعة الدوري المصري الدوري المصري
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