مباشر قرعة الدوري المصري
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 17:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمراسم قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024.
ويتم سحب القرعة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري.
وتنطلق القرعة بعد قليل.
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مباشر قرعة الدوري المصري 17 دقيقة | الدوري المصري