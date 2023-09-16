انتخابات الزمالك – تعرف على جميع المرشحين بعد غلق باب الترشح

أُغلق باب الترشح في انتخابات نادي الزمالك بعد أسبوع واحد، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد عقب استقالة مجلس الإدارة السابق بالكامل يوم 19 أغسطس السابق.

وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.

وتتكون اللجنة من عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وتستمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر المقبل للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

المرشحون لانتخابات نادي الزمالك:

منصب الرئيس:

ماجد فاروق الحنبلي

ميرفت السيد أحمد

فاروق جعفر

حسين لبيب

عمر هريدي

منصب نائب الرئيس:

هاني العتال

هشام نصر

أحمد عبد الغني

منصب أمين الصندوق:

كريم عادل عبيد

عبد المجيد سليم

محمد قدري

حسام المندوه الحسيني

محمد المأوى

خالد لطيف

منصب العضوية فوق السن:

مصطفى عبد الخالق

هشام كاسب

محمد رشاد حسن

محمد رشاد المدهون

سماح سعيد

حسام المندور

السيد متولي

أحمد عفيفي

الحسيني سمير

أسامة فاروق

رجب رواش

أحمد فودة نصير

أشرف إمام عبد السلام

مروة أمير الرفاعي

حمدية كمال علي

أحمد عبادة

سيف الإسلام محمد يوسف

مروة البورجي

نجلاء الناجي

نجلاء خليفة

طارق عبد العال

رفعت شبل

سامح سوني

علاء مقلد

حاتم السيد

عبد الله جورج

شيرين الفقي

شريف إسلام

هشام يكن

أحمد سليمان

هاني برزي

هاني شكري

حسين السيد

محمد طارق

عمرو أدهم

مجدي صادق

ماهر شكران

محمود سامي

مروة البرجي

مروة أمير

منصب العضوية تحت السن:

هشام نصر إبراهيم

محمد خالد الصادق

أحمد هاني زادة

علي العاطفي

ياسمين الشريف

إيهاب عصمت

أحمد النمس

رامي نصوحي

أحمد خالد

خالد الزيات

نيرة الأحمر

آية هشام

محمد عودة

محمد بحبح

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.

واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار 27 أغسطس بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.

وتولى عماد البناني رئاسة اللجنة بمقتضى القرار، بدلا من حسن موسى في منصب المدير التنفيذي.

فيما يستمر أحمد فؤاد الوطن في منصبه كمدير مالي، ويبقى أيمن عبد المنعم في موقعه كمدير للنشاط الرياضي.