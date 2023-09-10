أوسوريو: نستهدف تجهيز اللاعبين بدون إصابات.. وسامسون لاعب جيد جدا ولكن

أشاد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بفترة الإعداد التي يخوضها الفريق في الوقت الحالي استعدادا للموسم المقبل.

ويستهل الزمالك مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في منتصف سبتمبر.

وأشار أوسوريو إلى أن سامسون أكينيولا مهاجم الفريق لاعب جيد جدا ولكن طريقة لعبه تعتمد على المساحات وهو ما لا يلقاه الزمالك أمام منافسيه.

وقال سامسون عبر قناة الزمالك: "الأهم من فترة الإعداد ما هو قبلها، منحت اللاعبين إجازة لمدة 25 يوما وأبلغوني أن هذا لم يحدث لهم من قبل، يجب أن يجلس اللاعبون من أسرهم والابتعاد عن كرة القدم قليلا ولكن طلبت منهم العودة بحالة بدنية مقبولة".

وأوضح "طلبت من اللاعبين خلال إجازتهم خوض بعض التدريبات الرياضية الخفيفة حتى لو على سبيل الترفيه".

وتابع "أول تدريب بعد العودة من الإجازة لعبنا 9 ضد 9 لأنني لن أغير أفكاري وهذا أفضل مرحلة لمتابعة لاعبي خط الوسط والجناح".

وكشف أوسوريو "على حسب الحالة البدنية للاعبين أبلغتهم بعد التدريب التاسع أو العاشر سنخوض مباراة ودية، ودائما ما أفضل أن يكون شوط اللقاء الودي من 30 دقيقة على 3 أشواط كما فعلنا في مواجهة السكة الحديد، وبعد ذلك في المباراة الودية المقبلة نعود لـ 45 دقيقة بشكل طبيعي".

وشدد المدرب الكولومبي "الهدف خلال الفترة الحالية تجهيز اللاعبين بصورة كاملة لمواجهة أرتا سولار في الكونفدرالية ويكون كل لاعب قادر تماما على خوض 70 دقيقة على الأقل".

وواصل "ندخل فترة الإعداد بشكل تدريجي بسبب عودة اللاعبين من إجازة طويلة وحتى لا يتعرض أحد للإصابة، وحتى الآن نسير بالشكل الصحيح".

وبسؤاله عن موقفه من سامسون مهاجم الفريق أجاب "سامسون بالنسبة لي لاعب كرة قدم جيد جدا، مركزه الأصلي مهاجم صريح وأرى أنه سيكون مفيدا بشكل كبير لنا في المساحات، وسبب عدم مشاركته في السابق لأن الفرق تلعب أمامنا بغلق المساحات مما قلل من فرصه وقتها لأن في تلك الحالة احتاج مهاجم بخصائص مختلفة".

وتابع "اعتمدت من قبل على شيكابالا وزيزو في مركز المهاجم الوهمي بسبب تضييق المنافسين للمساحات أمامنا، وحاليا يوسف أوباما يلعب في أكثر من مركز وسيكون إضافة كبيرة لنا".

وواصل أوسوريو حديثه "سيف الجزيري وناصر منسي لديهما خصائص رائعة في إنها الهجمات، وكي يلعب سامسون بشكل أساسي يتنافس مع الثنائي بالإضافة لمركز المهاجم الوهمي وهذا ما يجب أن يعلمه المتابعون".

وشدد المدير الفني للزمالك "مركز المهاجم مهم ولكن خطتي لا تعتمد بنسبة 100% على ذلك ولكن تمنح مراكز أخرى فرصة التسجيل".

وبسؤاله عن الشائعات حول مستقبله أوضح "قلت سابقا أن أهم شيء في أي فريق هم اللاعبون، وما اطلبه منهم التدريب جيدا والاستعداد للمباريات المقبلة وهذا أنا مسؤول عنه رفقة الجهاز الفني".

وواصل "الأمر الثاني المهم بعد التدريبات هو حصول اللاعبين على مستحقاتهم في موعدها، وأتمنى من المسؤولين أن يتم حل أزمة المستحقات للاعبين من أجل التركيز على العمل الفني فقط وألا يكون هناك حديث عن ذلك مستقبل وذلك بأن يحصل كل لاعب على مستحقاته في موعدها".

واختتم أوسوريو تصريحاته "عندما لا يكون هناك أزمة في المستحقات سيكون تركيزنا بنسبة 100% في العامل الفني فقط وهو ما جئت لتحقيقه".