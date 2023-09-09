مباشر كرة طائرة - مصر (1) 25-19 (0) المغرب.. ربع نهائي بطولة إفريقيا

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد المغرب دور الـ 8 لبطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة 2023.

وتغلب منتخب مصر على بوروندي في المجموعات بنتيجة 3-0، بينما خسر بنفس النتيجة أمام الجزائر، ثم فاز على كينيا بنفس النتيجة في دور الـ 16.

والفائز يلتقي مع الكاميرون في نصف النهائي، بعد فوزها على تونس حامل اللقب والأكثر تتويجا بنتيجة 3-1، في ثأرها لنهائي 2021 الذي فاز به نسور قرطاج على الكاميرون بنفس النتيجة.

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ربع النهائي:

الجزائر 3-0 رواندا

تونس 1-3 الكاميرون

ليبيا × تشاد

مصر × المغرب

نصف النهائي:

الجزائر × الفائز من ليبيا وتشاد

الفائز من مصر والمغرب × الكاميرون

المرحلة الترتيبية من المركز التاسع إلى الخامس عشر:

غانا 3-1 تنزانيا

جامبيا (تأهل مباشر)

السنغال 3-0 بوروندي

مالي × كينيا

*الفائزون يتأهلون لنصف نهائي المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، والخاسرون يلعبون على المراكز من الثالث عشر إلى الخامس عشر.

*أما الخاسرون من ربع النهائي فيلعبوا المرحلة الترتيبية للمراكز من الخامس إلى الثامن.

ويعد منتخب تونس هو الأكثر تتويجا بالبطولة في التاريخ، برصيد 11 ميدالية ذهبية، بينما حقق الوصافة 7 مرات والمركز الثالث مرتين.

منتخب مصر هو الثاني تاريخيا، حيث فاز باللقب 8 مرات، والميدالية الفضية 6 مرات والبرونزية 3 مرات.

في سجل الأبطال لا يبقى سوى الجزائر والكاميرون بلقبين لكل منهما، بينما حقق المغرب الميدالية البرونزية 3 مرات.

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نهاية الشوط الأول: مصر 25-19 المغرب

20-14 لمصر

11-7

9-5

7-5 للفراعنة الآن

بداية متقاربة والنتيجة 6-5 لمصر

بداية المباراة

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