"قائمة موحدة".. بيان مشترك من حسين لبيب وأحمد سليمان بشأن انتخابات الزمالك
السبت، 09 سبتمبر 2023 - 16:50
كتب : بسام أبوبكر
أصدر أحمد سليمان وحسين لبيب بيانا مشتركا بشأن خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة بقائمة موحدة.
وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من الإثنين الموافق 4 سبتمبر، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.
وكتب الثنائي عبر موقع "فيسبوك":
"جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب.. تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة
وإعلاء لمصلحة النادي وما تقتضيه من إنكار للذات واستجابة لدعوة الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف واستعادة الطريق الصحيح وتقديم رسالة إيجابية تبعث الأمل في نفوس محبي هذا النادي العظيم، فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا والتوافق على الأهداف للارتقاء بالنادي.
وبعد مناقشات مع كل الأطراف.. فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة ضمن قائمة موحدة تضم نخبة من المخلصين القادرين بإذن الله علي تحقيق طموحاتكم والانتقال بالنادي إلى مستقبل يليق به، يشرفنا دعم الجميع للقائمة لما فيه مصلحه النادي، وبالله التوفيق، حسين لبيب × أحمد سليمان".
وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر المقبل للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.
وتستمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.
وتقدم 4 مرشحين في اليوم الأول، ثم تقدم مرشح واحد على منصب الرئيس في اليوم الثاني، بينما تقدم 3 مرشحين للعضوية في اليوم الثالث، وتقدم 5 آخرين في اليوم الرابع، و3 في اليوم الخامس، ليصل عدد المرشحين حتى الآن على جميع المناصب إلى 16 مرشحا.
المرشحون حتى الآن:
منصب الرئيس:
ماجد فاروق الحنبلي
منصب نائب الرئيس:
هاني العتال
منصب أمين الصندوق:
كريم عادل عبيد
عبد المجيد سليم
منصب العضوية فوق السن:
أحمد عفيفي
رجب رواش
أحمد فودة نصير
أشرف إمام عبد السلام
مروة أمير الرفاعي
حمدية كمال علي
أحمد عبادة
سيف الإسلام محمد يوسف
مروة البورجي
نجلاء الناجي
منصب العضوية تحت السن:
محمد خالد الصادق
أحمد هاني زادة
ماذا حدث؟
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.
واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.
بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار 27 أغسطس بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.
وتولى عماد البناني رئاسة اللجنة بمقتضى القرار، بدلا من حسن موسى في منصب المدير التنفيذي.
فيما يستمر أحمد فؤاد الوطن في منصبه كمدير مالي، ويبقى أيمن عبد المنعم في موقعه كمدير للنشاط الرياضي.