طبيب الزمالك: تعافي الونش يسير بخطى ثابتة.. وموقف ثلاثي الفريق أمام أرتا سولار

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك موقف إصابات لاعبي الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وقال أسامة عبر قناة الزمالك: "محمود حمدي الونش يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي من إصابة القطع في الرباط الصليبي. اللاعب ينفذ البرنامج الموضوع له ونعمل على تأهيله بشكل جيد حتى لا تكرر الإصابة مجددا".

وعن موقف محمد عواد أوضح "فضلنا إراحة محمد عواد من التدريبات بعد معاناته من ارتشاح في الركبة لكن حالته مطمئنة".

وغاب عواد عن مواجهة الزمالك الودية أمام السكة الحديد التي حسمها الفريق بنتيجة 3-0 تحضيرا للموسم الجديد.

وواصل "شيكابالا سيكون جاهزا لمواجهة أرتا سولار وعمرو السيسي سيعود للتدريبات خلال هذا الأسبوع".

وعن سامسون أكينيولا كشف "سامسون لاعب إفريقي لكنه يعلم جيدا حجم الضغوطات والأحاديث التي تثار حوله. حاولنا تهيئة اللاعب من الناحية النفسية وكذلك وضعنا له برنامجا غذائيا لإنقاذ وزنه".

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الإثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

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