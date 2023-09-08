مباشر كرة طائرة - مصر (1) 0-0 (0) كينيا.. ختام دور الـ 16 لبطولة إفريقيا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد كينيا في ختام منافسات دور الـ 16 لبطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة 2023.

وتغلب منتخب مصر على بوروندي في المجموعات بنتيجة 3-0، بينما خسر بنفس النتيجة أمام الجزائر.

وكان دور المجموعات مرحلة ترتيبية، لتحديد مسار دور الـ 16، وبسبب مشاركة 15 فريقا فقط في البطولة، تأهل منتخب ليبيا إلى ربع النهائي مباشرة.

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ويتأهل الفائز من مباراة اليوم لمواجهة المغرب في ربع النهائي.

نتائج دور الـ 16 حتى الآن:

الجزائر 3-0 غانا

رواندا 3-1 تنزانيا

ليبيا (تأهل مباشر)

تشاد 3-1 جامبيا

المغرب 3-0 مالي

تونس 3-0 كينيا

الكاميرون 3-0 بوروندي

مواجهات ربع النهائي:

الجزائر × رواندا

ليبيا × تشاد

المغرب × (الفائز من مصر وكينيا)

تونس × الكاميرون

-------------------

نهاية الشوط الأول: مصر 25-17 كينيا

23-17

15-12

12-10 للفراعنة

8-6 لمصر

6-3

4-2 لصالح مصر

2-1 للفراعنة

بداية المباراة

تابع بالفيديو من البث أدناه.

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