استراحة تصفيات أمم إفريقيا - مصر (1) (0) إثيوبيا.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.
تقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.
منتخب مصر حسم تأهله وصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 38: جووووول مصطفى فتحي يسجل الأول من متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس
ق 35: رأسية مصطفى محمد يتصدى لها الحارس
ق 24: مصطفى فتحي يراوغ ويسدد كرة تمر بجوار القائم
ق 22: ركنية نفذها مرموش ورأسية عبد المنعم ينقذها الحارس بصعوبة
ق 3: تسديدة قوية من مهاجم إثيوبيا تمر أعلى عارضة الشناوي
بداية اللقاء
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