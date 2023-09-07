مباشر اليوم الأخير من انتقالات الدوري السعودي - 3 صفقات جديدة ومعار للترجي.. أزمة في انتقال العويس

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 19:18

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتقالات في الدوري السعودي.

ويغلق السوق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، اليوم الخميس 7 سبتمبر.

وإليكم أبرز الصفقات التي تمت وكذلك أبرز الأخبار المتداولة بخوض الانتقالات في الساعات الأخيرة.

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