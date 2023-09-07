مباشر اليوم الأخير من انتقالات الدوري السعودي - صابيري إلى الفيحاء.. فشل انتقال سانشو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتقالات في الدوري السعودي.

ويغلق السوق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، اليوم الخميس 7 سبتمبر.

وإليكم أبرز الصفقات التي تمت وكذلك أبرز الأخبار المتداولة بخوض الانتقالات في الساعات الأخيرة.

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الشرق الأوسط: الاتفاق يتراجع عن فكرة التعاقد مع سانشو بعد أن طلب مانشستر يونايتد 50 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه.

الرياضية: الاتفاق يتوصل لاتفاق مع النصر لاستعارة حارسه أمين بخاري

الشرق الأوسط: الوحدة يضم حسن العمري من التعاون.. وناديه أعلن رحيله.

سبورت 24: الأهلي ينافس النصر بـ 15 مليون ريال لضم عبد الله العمار لاعب ضمك

رسميا - الفيحاء يعلن تعاقده مع عبد الحميد صابيري لاعب منتخب المغرب قادما من فيورنتينا الإيطالي.

الشرق الأوسط: الفتح يقرر الاستغناء عن البرازيلي بيتروس لتسجيل جانيني.

رسميا - نادي الفتح يعلن تعاقده مع جانيني لاعب أهلي جدة السابق.

أسباب تعطل محاولات الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو.

رسميا - انتقال الظهير الأيمن راضي العتيبي -24 عاما- من الحزم إلى الاتفاق.

رسميا - اتحاد جدة يتعاقد مع لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس

رسميا - الاتفاق يضم ديماراي جراي جناح إيفرتون

شبكة CBS: قبل غلق سوق الانتقالات.. الاتفاق يجهز عرضا لضم سانشو على سبيل الإعارة