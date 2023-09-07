مباشر اليوم الأخير من انتقالات الدوري السعودي - حارس النصر إلى الاتفاق.. كرواتي في الطائي والشمري في أبها
الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتقالات في الدوري السعودي.
ويغلق السوق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، اليوم الخميس 7 سبتمبر.
وإليكم أبرز الصفقات التي تمت وكذلك أبرز الأخبار المتداولة بخوض الانتقالات في الساعات الأخيرة.
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سبورت 24: النصر يوافق على إعارة ماجد قشيش إلى الحزم
الشرق الأوسط: الفتح يحسم اتفاقه مع المهاجم عبد الله المقرن من أهلي جدة
الشرق الأوسط: الروماني نيكولاي ستانشيو لاعب أهلي جدة السابق ينتقل إلى ضمك قادما من ووهان الصيني
رسميا - إعارة أمين بخاري حارس مرمى النصر إلى صفوف الاتفاق لمدة عام.
طائرة فارسنا الجديد تحطُ الرحال في كتيبة النواخذة ✈️
أمين بخاري؛ رسميًا اتفاقي ✍️🟢#الاتفاق | #بخاري_اتفاقي pic.twitter.com/kL1mYEBbiT— نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 7, 2023
عكاظ: نادي الفتح يطلب التعاقد مع هارون كامارا مهاجم الاتحاد
عكاظ: الوحدة في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع فواز القرني حارس الشباب
رسميا - أبها يعلن ضم عبد الإله الشمري من الشباب بعقد مدته عامين
✍️| أنهت إدارة الفريق لكرة القدم بـ #نادي_أبها إجراءات التعاقد مع اللاعب #عبدالإله_الشمري حتى 2025 م مع أفضلية التجديد .#عبدالإله_الشمري_ابهاوي 💙❤️ pic.twitter.com/iL0LiiUiSH— نادي أبها السعودي (@abhaFC) September 7, 2023
الشرق الأوسط: الأهلي طلب ضم حسين قاسم لاعب الطائي مقابل 3 ملايين دولار.. والطائي رفض وطلب 10 ملايين
رسميا: الطائي يعلن ضم الكرواتي ماركو دوجانيتش من رابيد بوخارست لمدة عامين
رسميًا : نادي #الطائي يتعاقد مع المهاجم الكرواتي
ماركو دوقانيتش pic.twitter.com/8WehDqU2GM— إذاعة يو اف ام (@ufmradio) September 7, 2023
الشرق الأوسط: النصر يوافق على إعارة مختار علي لنادي الفتح
الشرق الأوسط: إدارة اتحاد جدة تجتمع مع المدرب نونو سانتو لاعتماد البرتغالي جوتا خارج قائمة الـ 8 الأجانب للموسم الجديد.
الرياضية: أهلي جدة يضم عبد الله العمار ظهير ضمك لمدة 3 سنوات
رسميا - أبها يعلن توقيع عقد احترافي مع لاعبه وسيم الشهري لمدة موسم واحد
✍️وقعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بـ #نادي_أبها عقداً احترافياً مع اللاعب #وسيم_الشهري لمدة موسم رياضي حتى 2024 م 💙❤️
متمنين له التوفيق . pic.twitter.com/9odRYCJkFj— نادي أبها السعودي (@abhaFC) September 7, 2023
رسميا - التعاون يضم صالح الوحيمد حارس مرمى اتحاد جدة معارا لمدة عام واحد
✍️| أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع حارس مرمى نادي الاتحاد #صالح_الوحيمد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. pic.twitter.com/yiODXQTO7c— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 7, 2023
رسميا - التعاون يتعاقد مع عبد الفتاح آدم لاعب النصر لمدة 3 سنوات
رسميا - النصر يعلن تعاقده مع الحارس الدولي راغد النجار قادما من التعاون السعودي لمدة 3 سنوات
حارس المنتخب السعودي راغـد النجّـار نصـراوي 💛
حتى عام 2026م 🤩 pic.twitter.com/bBMLuLERZ3— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2023
رسميا - الأخدود يعلن تعاقده مع الجناح سافيور جودوين بطل كأس العالم تحت 17 عاما مع نيجيريا في 2013.
#WELCOME_Godwin ⚡️🤩 pic.twitter.com/dah8v4QVHa— نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) September 7, 2023
الشرق الأوسط: الاتفاق يتراجع عن فكرة التعاقد مع سانشو بعد أن طلب مانشستر يونايتد 50 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه.
الرياضية: الاتفاق يتوصل لاتفاق مع النصر لاستعارة حارسه أمين بخاري
الشرق الأوسط: الوحدة يضم حسن العمري من التعاون.. وناديه أعلن رحيله.
📄| شكرًا حسن العمري ونتمنى لك التوفيق. #شكرًا_حسن 💛 pic.twitter.com/PgIcVdxChW— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 7, 2023
سبورت 24: الأهلي ينافس النصر بـ 15 مليون ريال لضم عبد الله العمار لاعب ضمك
رسميا - الفيحاء يعلن تعاقده مع عبد الحميد صابيري لاعب منتخب المغرب قادما من فيورنتينا الإيطالي.
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هناك رجال في #الفيحاء ، صابيري أحدهم 💪🏻#صابيري_فيحاوي 🤩🧡 pic.twitter.com/hA3TF6cvh7— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) September 7, 2023
الشرق الأوسط: الفتح يقرر الاستغناء عن البرازيلي بيتروس لتسجيل جانيني.
رسميا - نادي الفتح يعلن تعاقده مع جانيني لاعب أهلي جدة السابق.
مفترسًا فتاكًا ⚔️
ساطيًا أمام الشباك😎🔥#جانيني_فتحاوي pic.twitter.com/xwQU3BXt4H— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 7, 2023
أسباب تعطل محاولات الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو.
رسميا - انتقال الظهير الأيمن راضي العتيبي -24 عاما- من الحزم إلى الاتفاق.
رسميا - اتحاد جدة يتعاقد مع لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس
رسميا - الاتفاق يضم ديماراي جراي جناح إيفرتون
شبكة CBS: قبل غلق سوق الانتقالات.. الاتفاق يجهز عرضا لضم سانشو على سبيل الإعارة