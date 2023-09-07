مباشر اليوم الأخير من انتقالات الدوري السعودي - حارس النصر إلى الاتفاق.. كرواتي في الطائي والشمري في أبها

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتقالات في الدوري السعودي.

ويغلق السوق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، اليوم الخميس 7 سبتمبر.

وإليكم أبرز الصفقات التي تمت وكذلك أبرز الأخبار المتداولة بخوض الانتقالات في الساعات الأخيرة.

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سبورت 24: النصر يوافق على إعارة ماجد قشيش إلى الحزم

الشرق الأوسط: الفتح يحسم اتفاقه مع المهاجم عبد الله المقرن من أهلي جدة

الشرق الأوسط: الروماني نيكولاي ستانشيو لاعب أهلي جدة السابق ينتقل إلى ضمك قادما من ووهان الصيني

رسميا - إعارة أمين بخاري حارس مرمى النصر إلى صفوف الاتفاق لمدة عام.

طائرة فارسنا الجديد تحطُ الرحال في كتيبة النواخذة ✈️ أمين بخاري؛ رسميًا اتفاقي ✍️🟢#الاتفاق | #بخاري_اتفاقي pic.twitter.com/kL1mYEBbiT — نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 7, 2023

عكاظ: نادي الفتح يطلب التعاقد مع هارون كامارا مهاجم الاتحاد

عكاظ: الوحدة في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع فواز القرني حارس الشباب

رسميا - أبها يعلن ضم عبد الإله الشمري من الشباب بعقد مدته عامين

✍️| أنهت إدارة الفريق لكرة القدم بـ #نادي_أبها إجراءات التعاقد مع اللاعب #عبدالإله_الشمري حتى 2025 م مع أفضلية التجديد .#عبدالإله_الشمري_ابهاوي 💙❤️ pic.twitter.com/iL0LiiUiSH — نادي أبها السعودي (@abhaFC) September 7, 2023

الشرق الأوسط: الأهلي طلب ضم حسين قاسم لاعب الطائي مقابل 3 ملايين دولار.. والطائي رفض وطلب 10 ملايين

رسميا: الطائي يعلن ضم الكرواتي ماركو دوجانيتش من رابيد بوخارست لمدة عامين

رسميًا : نادي #الطائي يتعاقد مع المهاجم الكرواتي ماركو دوقانيتش pic.twitter.com/8WehDqU2GM — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) September 7, 2023

الشرق الأوسط: النصر يوافق على إعارة مختار علي لنادي الفتح

الشرق الأوسط: إدارة اتحاد جدة تجتمع مع المدرب نونو سانتو لاعتماد البرتغالي جوتا خارج قائمة الـ 8 الأجانب للموسم الجديد.

الرياضية: أهلي جدة يضم عبد الله العمار ظهير ضمك لمدة 3 سنوات

رسميا - أبها يعلن توقيع عقد احترافي مع لاعبه وسيم الشهري لمدة موسم واحد

✍️وقعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بـ #نادي_أبها عقداً احترافياً مع اللاعب #وسيم_الشهري لمدة موسم رياضي حتى 2024 م 💙❤️ متمنين له التوفيق . pic.twitter.com/9odRYCJkFj — نادي أبها السعودي (@abhaFC) September 7, 2023

رسميا - التعاون يضم صالح الوحيمد حارس مرمى اتحاد جدة معارا لمدة عام واحد

✍️| أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع حارس مرمى نادي الاتحاد #صالح_الوحيمد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. pic.twitter.com/yiODXQTO7c — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 7, 2023

رسميا - التعاون يتعاقد مع عبد الفتاح آدم لاعب النصر لمدة 3 سنوات

رسميا - النصر يعلن تعاقده مع الحارس الدولي راغد النجار قادما من التعاون السعودي لمدة 3 سنوات

حارس المنتخب السعودي راغـد النجّـار نصـراوي 💛 حتى عام 2026م 🤩 pic.twitter.com/bBMLuLERZ3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2023

رسميا - الأخدود يعلن تعاقده مع الجناح سافيور جودوين بطل كأس العالم تحت 17 عاما مع نيجيريا في 2013.

الشرق الأوسط: الاتفاق يتراجع عن فكرة التعاقد مع سانشو بعد أن طلب مانشستر يونايتد 50 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه.

الرياضية: الاتفاق يتوصل لاتفاق مع النصر لاستعارة حارسه أمين بخاري

الشرق الأوسط: الوحدة يضم حسن العمري من التعاون.. وناديه أعلن رحيله.

سبورت 24: الأهلي ينافس النصر بـ 15 مليون ريال لضم عبد الله العمار لاعب ضمك

رسميا - الفيحاء يعلن تعاقده مع عبد الحميد صابيري لاعب منتخب المغرب قادما من فيورنتينا الإيطالي.

الشرق الأوسط: الفتح يقرر الاستغناء عن البرازيلي بيتروس لتسجيل جانيني.

رسميا - نادي الفتح يعلن تعاقده مع جانيني لاعب أهلي جدة السابق.

أسباب تعطل محاولات الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو.

رسميا - انتقال الظهير الأيمن راضي العتيبي -24 عاما- من الحزم إلى الاتفاق.

رسميا - اتحاد جدة يتعاقد مع لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس

رسميا - الاتفاق يضم ديماراي جراي جناح إيفرتون

شبكة CBS: قبل غلق سوق الانتقالات.. الاتفاق يجهز عرضا لضم سانشو على سبيل الإعارة