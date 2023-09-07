مباشر اليوم الأخير من انتقالات الدوري السعودي - النصر يضم حارس المنتخب.. بطل كأس العالم للناشئين إلى الأخدود

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 19:18

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتقالات في الدوري السعودي.

ويغلق السوق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، اليوم الخميس 7 سبتمبر.

وإليكم أبرز الصفقات التي تمت وكذلك أبرز الأخبار المتداولة بخوض الانتقالات في الساعات الأخيرة.

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رسميا - التعاون يضم صالح الوحيمد حارس مرمى اتحاد جدة معارا لمدة عام واحد

رسميا - التعاون يتعاقد مع عبد الفتاح آدم لاعب النصر لمدة 3 سنوات

رسميا - النصر يعلن تعاقده مع الحارس الدولي راغد النجار قادما من التعاون السعودي لمدة 3 سنوات

رسميا - الأخدود يعلن تعاقده مع الجناح سافيور جودوين بطل كأس العالم تحت 17 عاما مع نيجيريا في 2013.

الشرق الأوسط: الاتفاق يتراجع عن فكرة التعاقد مع سانشو بعد أن طلب مانشستر يونايتد 50 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه.

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رسميا - الفيحاء يعلن تعاقده مع عبد الحميد صابيري لاعب منتخب المغرب قادما من فيورنتينا الإيطالي.

الشرق الأوسط: الفتح يقرر الاستغناء عن البرازيلي بيتروس لتسجيل جانيني.

رسميا - نادي الفتح يعلن تعاقده مع جانيني لاعب أهلي جدة السابق.

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رسميا - انتقال الظهير الأيمن راضي العتيبي -24 عاما- من الحزم إلى الاتفاق.

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