مباشر اليوم الأخير من انتقالات الدوري السعودي - النصر يضم حارس المنتخب.. بطل كأس العالم للناشئين إلى الأخدود
الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتقالات في الدوري السعودي.
ويغلق السوق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، اليوم الخميس 7 سبتمبر.
وإليكم أبرز الصفقات التي تمت وكذلك أبرز الأخبار المتداولة بخوض الانتقالات في الساعات الأخيرة.
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رسميا - التعاون يضم صالح الوحيمد حارس مرمى اتحاد جدة معارا لمدة عام واحد
رسميا - التعاون يتعاقد مع عبد الفتاح آدم لاعب النصر لمدة 3 سنوات
رسميا - النصر يعلن تعاقده مع الحارس الدولي راغد النجار قادما من التعاون السعودي لمدة 3 سنوات
حارس المنتخب السعودي راغـد النجّـار نصـراوي 💛
حتى عام 2026م 🤩 pic.twitter.com/bBMLuLERZ3— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2023
رسميا - الأخدود يعلن تعاقده مع الجناح سافيور جودوين بطل كأس العالم تحت 17 عاما مع نيجيريا في 2013.
#WELCOME_Godwin ⚡️🤩 pic.twitter.com/dah8v4QVHa— نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) September 7, 2023
الشرق الأوسط: الاتفاق يتراجع عن فكرة التعاقد مع سانشو بعد أن طلب مانشستر يونايتد 50 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه.
الرياضية: الاتفاق يتوصل لاتفاق مع النصر لاستعارة حارسه أمين بخاري
الشرق الأوسط: الوحدة يضم حسن العمري من التعاون.. وناديه أعلن رحيله.
📄| شكرًا حسن العمري ونتمنى لك التوفيق. #شكرًا_حسن 💛 pic.twitter.com/PgIcVdxChW— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 7, 2023
سبورت 24: الأهلي ينافس النصر بـ 15 مليون ريال لضم عبد الله العمار لاعب ضمك
رسميا - الفيحاء يعلن تعاقده مع عبد الحميد صابيري لاعب منتخب المغرب قادما من فيورنتينا الإيطالي.
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هناك رجال في #الفيحاء ، صابيري أحدهم 💪🏻#صابيري_فيحاوي 🤩🧡 pic.twitter.com/hA3TF6cvh7— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) September 7, 2023
الشرق الأوسط: الفتح يقرر الاستغناء عن البرازيلي بيتروس لتسجيل جانيني.
رسميا - نادي الفتح يعلن تعاقده مع جانيني لاعب أهلي جدة السابق.
مفترسًا فتاكًا ⚔️
ساطيًا أمام الشباك😎🔥#جانيني_فتحاوي pic.twitter.com/xwQU3BXt4H— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 7, 2023
أسباب تعطل محاولات الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو.
رسميا - انتقال الظهير الأيمن راضي العتيبي -24 عاما- من الحزم إلى الاتفاق.
رسميا - اتحاد جدة يتعاقد مع لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس
رسميا - الاتفاق يضم ديماراي جراي جناح إيفرتون
شبكة CBS: قبل غلق سوق الانتقالات.. الاتفاق يجهز عرضا لضم سانشو على سبيل الإعارة