استراحة - مصر الأولمبي (1) (0) روسيا.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالهدف الأول ضد روسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب روسيا للمحليين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 8: بلال مظهر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بعد عرضية محمود صابر.

بداية اللقاء

مصر الأولمبي روسيا ودية
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