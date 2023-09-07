استراحة - مصر الأولمبي (1) (0) روسيا.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب روسيا للمحليين.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 8: بلال مظهر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بعد عرضية محمود صابر.
بداية اللقاء
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