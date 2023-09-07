نجم إيفرتون ينتقل إلى الاتفاق السعودي.. وظهور خاص لصلاح وكلوب

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 12:43

كتب : FilGoal

ديماراي جراي - إيفرتون × أرسنال

أعلن نادي الاتفاق السعودي يوم الخميس ضم ديماراي جراي جناح إيفرتون الإنجليزي بعدما تجاوز اللاعب الفحص الطبي الذي خضع له.

اللاعب وقع على عقد سيربطه بالاتفاق لمدة 3 مواسم.

إعلان التعاقد جاء قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم الخميس.

أخبار متعلقة:
رئيس فلومنينسي: رفضت انتقال أندري إلى ليفربول في الصيف.. ولن أمانع خلال يناير لابورت: فضلت النصر على بلباو.. والمرأة تتمتع بالحرية في السعودية عكس ما سمعت قد ينافس شقيقه.. ثورجان هازارد إلى أندرلخت صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري

ونشر الاتفاق عبر حساب النادي على تويتر مقطع فيديو طريف للإعلان عن الصفقة وتهكم خلاله على رفض يورجن كلوب لانتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

ونشط الاتفاق في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات لإكمال متطلبات الفريق الذي يتولى قيادته الإنجليزي ستيفن جيرارد، بعدما أتم النادي تعاقده مع الهولندي جيني فينالدوم، بعدما ضم الإنجليزي جوردن هندرسون، والفرنسي موسى ديمبيلي والاسكتلندي جاك هيندري.

وتحولت بوصلة جراي من الشباب السعودي الذي قدم عرضا رسميا لإيفرتون لضمه قبل أيام، نحو فريق الاتفاق.

فقد ذكرت جريدة الرياضية السعودية قبل أيام أن نادي الشباب قدم عرضا رسميا إلى إيفرتون من أجل شراء جراي.

لكن جريدة الشرق الأوسط أفادت يوم الأحد أن جراي تجاوز الفحص الطبي في لندن تمهيدا للانتقال إلى الاتفاق السعودي.

ويبدو أن إيفرتون وافق على التخلي عن اللاعب مع تبقي عام في عقده، إضافة إلى خيار التمديد لعام آخر.

وكشف التقرير تفاصيل العقد، إذ يحصل ناديه على نحو 6 ملايين دولار موزعة على موسمين.

ويحصل جراي - 27 عاما - على راتب سنوي بحدود 6 ملايين دولار.

وسيكون النجم الجامايكي حاضراً على حساب اللاعب البرازيلي فيتينو، الذي أصيب في مباراة الهلال حيث سيبتعد عن الملاعب لنحو 4 أشهر.

وأعلن نادي الاتفاق يوم السبت التعاقد مع جيني فينالدوم الذي سيكون على حساب التركي بيرات الذي سينتقل إلى ناديه السابق طرابزون على سبيل الإعارة.

وكان ديماراي قريباً من الانتقال إلى نادي الشباب قبل انسحاب الأخير من إتمام الصفقة دون معرفة الأسباب.

وأوضح تقرير الرياضية السعودية قبل أيام أن الشباب عرض ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه استرليني.

ديماراي جراي الاتفاق إيفرتون الدوري السعودي
نرشح لكم
قد ينافس شقيقه.. ثورجان هازارد إلى أندرلخت تجربة جديدة تماما.. خيسي ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي فوت ميركاتو: انتهت.. صلاح لن ينتقل إلى اتحاد جدة بيراميدز يضم عمر شادي قادما من هولندا الرياضية السعودية: طريق الأهلي.. اتحاد جدة أتم اتفاقه مع مدافع ريال بيتيس الصفقة الرابعة – الشباب السعودي يضم مدافع الهلال بديل تاوامبا.. التعاون يتعاقد مع جواو بيدرو الدرجة الثانية - إسلام رشدي ينضم لـ مكادي
أخر الأخبار
نجم إيفرتون ينتقل إلى الاتفاق السعودي.. وظهور خاص لصلاح وكلوب 26 دقيقة | ميركاتو
من أجل أن يصبح عبده "محمد صلاح جديد".. معسكر كروي من أتالانتا لأطفال مصر 45 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس فلومنينسي: رفضت انتقال أندري إلى ليفربول في الصيف.. ولن أمانع خلال يناير 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الشناوي أفضل من بن شريفية وفتوح أمام معلول" ضمن اختيارات سيف الجزيري 57 دقيقة | الكرة المصرية
لإصابته بـ كورونا.. تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه في قضية سب الخطيب ساعة | الكرة المصرية
لابورت: فضلت النصر على بلباو.. والمرأة تتمتع بالحرية في السعودية عكس ما سمعت ساعة | السعودية
قد ينافس شقيقه.. ثورجان هازارد إلى أندرلخت ساعة | ميركاتو
الجزيري: الانتماء وحب الناس لا يقارن بالمال.. وتوقعت انتقال إمام عاشور لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر