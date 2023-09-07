"الشناوي أفضل من بن شريفية وفتوح أمام معلول" ضمن اختيارات سيف الجزيري

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 12:12

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك

فضّل سيف الدين الجزيري زميله في الزمالك أحمد فتوح على زميله في منتخب تونس علي معلول في اختيارات الأفضل.

وأجاب الجزيري عبر قناة إم بي سي مصر على اختيارات الأفضل في مقارنة بين اثنين.

واختار الجزيري، محمد الشناوي أفضل من معز بن شريفية حارس مرمى الترجي، بينما اختار محمد صبحي في مقارنته مع الشناوي.

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وجاءت اختايرات سيف الجزيري في الأفضل كالآتي:

- زيزو / بنشرقي (اختار الاثنين)

- جلال القادري / منذر الكبير (اختار الاثنين)

- محمد الشناوي / معز بن شريفية (الشناوي)

- أحمد فتوح / علي معلول (فتوح)

- فرجاني ساسي / محمد النني (فرجاني)

- محمد شريف / مصطفى محمد (مصطفى)

- محمود الونش / محمد عبد المنعم (الونش)

- كريستيانو رونالدو / نيمار (نيمار)

- محمد صلاح / ليونيل ميسي (ميسي)

- حاتم الطرابلسي / أحمد فتحي (الطرابلسي)

- حسين الشحات / أشرف بنشرقي (بنشرقي)

- شكري الواعر / عصام الحضري (الاثنين أساطير ولكن اختار الواعر)

- محمد صبحي / محمد الشناوي (صبحي)

الزمالك فتوح سيف الجزيري
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