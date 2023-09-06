مباشر ترشيحات الكرة الذهبية - 10 متنافسين على جائزة كوبا من بينهم ثلاثي برشلونة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

بالون دور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) عن موسم 2022-23.

وللمرة الثانية سيتم توزيع الجوائز بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم وليس العام الميلادي.

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

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وفاز كريم بنزيمة لاعب اتحاد السعودي الجاري وريال مدريد السابق بجائزة الكرة الذهبية عن موسم 2022-2023.

وفي نسخة 2023 سيتم توزيع 4 جوائز هي كالتالي:

الكرة الذهبية للرجال: 30 مرشحا

الكرة الذهبية للسيدات: 20 مرشحة

جائزة ياشين (أفضل حارس مرمى): 10 مرشحين

جائزة كوبا (أفضل لاعب تحت 23 عاما): 10 مرشحين

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المرشحون لجائزة كوبا أفضل لاعب تحت 21 عاما:

النرويج راسموس هيويلوند – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإسباني بيدري – برشلونة الإسباني

الإسباني أليخاندرو بالدي – برشلونة الإسباني

الهولندي تشافي سيمونز – لايبزج الألماني

الفرنسي إدواردو كامافينجا – ريال مدريد الإسباني

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الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

الإسباني جافي – برشلونة الإسباني

الألماني جمال موسيالا – بايرن ميونيخ الألماني

الفرنسي إيلي واهي – لانس الفرنسي

البرتغالي أنطونيو سليفا - بنفيكا البرتغالي

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تبدأ الترشيحات في السابعة والنصف مساء اليوم.

الكرة الذهبية بالون دور
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