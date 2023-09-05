مباشر مباراة ودية – الأهلي (1)-(0) ألوميني.. القائم يمنع التعادل
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 18:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي لمواجهة ألوميني السلوفيني الودية الوحيدة خلال معسكر النمسا.
تابع تفاصيل المباراة من هنا
ق 45: القائم يمنع التعادل من انفراد بمصطفى شوبير
ق 41: سقوط كريم وليد للإصابة
ق 39: جوووووووول كهربا والأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة
ق 32: كهربا يهدر ركلة الجزاء بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى ألوميني
ق 31: ركلة جزاء للنادي الأهلي
ق 26: إصابة الشحات وعلاجه من الجهاز الطبي ثم النزول مجددا
ق 21: كهربا أهدر هدفا محققا بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء
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