مباشر مباراة ودية – الأهلي (1)-(0) ألوميني.. القائم يمنع التعادل

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي لمواجهة ألوميني السلوفيني الودية الوحيدة خلال معسكر النمسا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 45: القائم يمنع التعادل من انفراد بمصطفى شوبير

ق 41: سقوط كريم وليد للإصابة

ق 39: جوووووووول كهربا والأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة

ق 32: كهربا يهدر ركلة الجزاء بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى ألوميني

ق 31: ركلة جزاء للنادي الأهلي

ق 26: إصابة الشحات وعلاجه من الجهاز الطبي ثم النزول مجددا

ق 21: كهربا أهدر هدفا محققا بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء

الأهلي
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