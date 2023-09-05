انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي لمواجهة ألوميني السلوفيني الودية الوحيدة خلال معسكر النمسا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-1

ق 79: جوووول صلاح محسن والثالث

ق 76: جوووول محمد زعلوك والهدف الثاني

ق 75: نزول خالد عبد الفتاح بدلا من كريم وليد

ق 65: نزول صلاح محسن بدلا من كهربا وإمام عاشور بدلا من أفشة ورضا سليم بدلا من طاهر

ق 63: تسديدة من طاهر أعلى العارضة

ق 52: عرضية من كريستو وتسديدة من كهربا جوار القائم ويهدر الثاني

نزول محمد الضاوي كريستو بدلا من أحمد عبد القادر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: القائم يمنع التعادل من انفراد بمصطفى شوبير

ق 44: سقوط رامي ربيعة للإصابة

ق 41: سقوط كريم وليد للإصابة

ق 39: جوووووووول كهربا والأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة

ق 32: كهربا يهدر ركلة الجزاء بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى ألوميني

ق 31: ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد لمسة يد

ق 26: إصابة الشحات وعلاجه من الجهاز الطبي ثم النزول مجددا

ق 21: كهربا أهدر هدفا محققا بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء

ق 2: هدف أول للفريق السلوفيني