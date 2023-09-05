مباشر قرعة كأس العالم للأندية.. الاستعداد للتعرف على منافس الأهلي

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حتى نهاية التحقيقات.. استبعاد أنتوني من منتخب البرازيل

منتخب إنجلترا يعلن استبعاد أرنولد وجريليتش للإصابة

بيان - أنتوني يرد على اتهامات صديقته: كل مرة تروي نسخة مختلفة.. العلاقة كانت مضطربة ولكن

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