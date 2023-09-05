مباشر قرعة كأس العالم للأندية.. الاستعداد للتعرف على منافس الأهلي
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 10:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم للأندية 2022.
القرعة تقام في السعودية بمشاركة الأهلي ممثل الكرة الإفريقية والذي سيتحدد منافسه بعد قليل.
ويشارك في البطولة كل من: الأهلي المصري - الاتحاد السعودي - مانشستر سيتي الإنجليزي - كلاب ليون المكسيكي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - أوراوا ريدز الياباني - بطل كأس ليبرتادوريس.
القرعة ستبدأ بعد قليل
نرشح لكم
فان جال: ما حدث في كأس العالم كان متعمدا.. ميسي كان يجب أن يفوز باللقب حتى نهاية التحقيقات.. استبعاد أنتوني من منتخب البرازيل منتخب إنجلترا يعلن استبعاد أرنولد وجريليتش للإصابة بيان - أنتوني يرد على اتهامات صديقته: كل مرة تروي نسخة مختلفة.. العلاقة كانت مضطربة ولكن بوفون: لن أحاول تقليد الراحل.. ونريد جعل إيطاليا فخورة تطورات جديدة.. صديقة أنتوني السابقة تكشف تعرضها للضرب بالصور ديلي ميل: كاسبر شمايكل يتم اتفاقه مع أندرلخت أليجري: لا يمكنك الحرب ضد الدبابات بسلاح عادي