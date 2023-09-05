مباشر قرعة كأس العالم للأندية.. الاستعداد للتعرف على منافس الأهلي

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم للأندية 2022.

القرعة تقام في السعودية بمشاركة الأهلي ممثل الكرة الإفريقية والذي سيتحدد منافسه بعد قليل.

ويشارك في البطولة كل من: الأهلي المصري - الاتحاد السعودي - مانشستر سيتي الإنجليزي - كلاب ليون المكسيكي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - أوراوا ريدز الياباني - بطل كأس ليبرتادوريس.

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القرعة ستبدأ بعد قليل

كأس العالم للأندية الأهلي
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