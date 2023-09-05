انتهت قرعة كأس العالم للأندية.. تحديد منافس الأهلي المحتم في نصف النهائي

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم للأندية 2022.

القرعة تقام في السعودية بمشاركة الأهلي ممثل الكرة الإفريقية والذي سيتحدد منافسه بعد قليل.

ويشارك في البطولة كل من: الأهلي المصري - الاتحاد السعودي - مانشستر سيتي الإنجليزي - كلاب ليون المكسيكي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - أوراوا ريدز الياباني - بطل كأس ليبرتادوريس.

أخبار متعلقة:
فان جال: ما حدث في كأس العالم كان متعمدا.. ميسي كان يجب أن يفوز باللقب حتى نهاية التحقيقات.. استبعاد أنتوني من منتخب البرازيل استعدادا لمواجهتي روسيا.. انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبي دياب: نعمل على عودة السعة الكاملة للملاعب.. وسنضغط جدول الدوري أكثر في الموسم المقبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المباراة الاولى:

الاتحاد × أوكلاند سيتي.

ربع النهائي

الأهلي × الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي.

كلوب ليون × أوراوا ريد.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة الأهلي و(الاتحاد - أوكلاند) × ممثل كبوا ليبرتادوريس.

الفائز من مباراة كلوب ليون وأوراوا ريدز × مانشستر سيتي.

نهاية القرعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يايا توريه يصعد للمسرح لسحب القرعة.

ظهور مناف أبو شقير لسحب القرعة.

بداية سحب القرعة

القرعة ستبدأ بعد قليل

كأس العالم للأندية الأهلي
نرشح لكم
المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل إنزاجي مستمر مع إنتر حتى 2025 فان جال: ما حدث في كأس العالم كان متعمدا.. ميسي كان يجب أن يفوز باللقب حتى نهاية التحقيقات.. استبعاد أنتوني من منتخب البرازيل منتخب إنجلترا يعلن استبعاد أرنولد وجريليتش للإصابة بيان - أنتوني يرد على اتهامات صديقته: كل مرة تروي نسخة مختلفة.. العلاقة كانت مضطربة ولكن بوفون: لن أحاول تقليد الراحل.. ونريد جعل إيطاليا فخورة تطورات جديدة.. صديقة أنتوني السابقة تكشف تعرضها للضرب بالصور
أخر الأخبار
هندرسون: هذه أسباب رحيلي من ليفربول إلى الاتفاق.. والمال لم يكن العامل الأساسي 17 دقيقة | السعودية
المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: يونايتد اكتشف إصابة أمرابط خلال الكشف الطبي ولكن 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي مستمر مع إنتر حتى 2025 ساعة | الكرة الأوروبية
المقاولون يعلن ضم عمار حمدي ساعة | ميركاتو
الشرق الأوسط: اتحاد جدة طلب ضم سالم الدوسري من الهلال ساعة | ميركاتو
فيتوريا: نريد التطور والابتكار بشكل أقوى كفريق واحد 2 ساعة | منتخب مصر
الأهلي يعلن منافسه في الودية الأولى بمعسكر النمسا.. وموعد المباراة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي