انتهت قرعة كأس العالم للأندية.. تحديد منافس الأهلي المحتم في نصف النهائي
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 10:54
كتب : FilGoal
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القرعة تقام في السعودية بمشاركة الأهلي ممثل الكرة الإفريقية والذي سيتحدد منافسه بعد قليل.
ويشارك في البطولة كل من: الأهلي المصري - الاتحاد السعودي - مانشستر سيتي الإنجليزي - كلاب ليون المكسيكي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - أوراوا ريدز الياباني - بطل كأس ليبرتادوريس.
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المباراة الاولى:
الاتحاد × أوكلاند سيتي.
ربع النهائي
الأهلي × الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي.
كلوب ليون × أوراوا ريد.
نصف النهائي:
الفائز من مباراة الأهلي و(الاتحاد - أوكلاند) × ممثل كبوا ليبرتادوريس.
الفائز من مباراة كلوب ليون وأوراوا ريدز × مانشستر سيتي.
نهاية القرعة.
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يايا توريه يصعد للمسرح لسحب القرعة.
ظهور مناف أبو شقير لسحب القرعة.
بداية سحب القرعة
القرعة ستبدأ بعد قليل