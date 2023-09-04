التاسع.. ديانج يغادر معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مالي

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 13:57

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج

غادر أليو ديانج لاعب وسط الأهلي معسكر الفريق في النمسا من أجل الالتحاق بمنتخب بلاده مالي.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب منتخب مالي في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري ضد جنوب السودان في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ثم يلعب وديا ضد كوت ديفوار يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري.

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ويعد أليو ديانج هو تاسع لاعب يغادر معسكر الأهلي من أجل الانضمام للمنتخبات.

وسبقه بيرسي تاو الذي انضم لمنتخب بلاده جنوب إفريقيا.

والرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مصر الأول.

بينما غادر كل من حمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا" للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي.

ويتبقى فقط علي معلول الذي سيغادر أيضا المعسكر للانضمام لمنتخب تونس.

ويستمر معسكر الأهلي في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري قبل العودة إلى القاهرة والاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر في الطائف في السعودية.

الأهلي أليو ديانج
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