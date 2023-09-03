مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة.. جوووول ليفاندوفسكي

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

لامين يمال - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

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ق 84 الحكم يطرد كاتينيا بعد مراجعة تقنية الفيديو لإعاقة الرجل الأخير

ق 82 الحكم يراجع الفيديو

ق 81 ركلة جزاء ضد أليخاندرو كاتينيا بعد تدخله على ليفاندوفسكي

ق 80 جواو فيليكس بدلا من أوريول روميو

ق 76 جوووول كيمي أفيلا يسجل التعادل بلمسة رائعة على حدود المنطقة بعد تمريرة من خيسوس أريسو

ق 74 كيمي أفيلا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب

ق 72 جون مونكايولا بدلا من بابلو إيبانيز

ق 71 عرضية من كانسيلو وتسديدة من ليفاندوفسكي ولكن يتصدى الحارس أيتور فيرنانديز.

ق 63 كيمي أفيلا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من جسد كريستنسن.

ق 62 كيمي أفيلا وأنتي بوديمير وكيكي بارخا بدلا من خوسيه أرناييز وروبن جارسيا وراؤول جارسيا

ق 60 جواو كانسيلو وفيران توريس بدلا من سيرجي روبرتو ولامين جمال

استراحة

ق 45+1 جوووووول جول كوندي يسجل الأول بالرأس من ركنية جوندوجان

ق 32 بعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي أوساسونا وصلت الكرة للاعب أيمار أورزو الذي سدد الكرة من أمام المرمى ولكن تصدى لها الحارس مارك تير شتيجن.

ق 12 جوندوجان يتابع ويسدد ولكن بجوار القائم

ق 7 أيمار أورزو سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها كوندي قبل وصولها للمرمى.

ق 2 اووووه الأولى في القائم من دي يونج والمتابعة من ليفاندوفسكي تحلق بجوار المرمى

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
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