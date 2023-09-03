انتهت في الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
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ق 91 إنيجو مارتينيز ورافينيا بدلا من كريستنسن وليفاندوفسكي
ق 86 جوووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثاني من ركلة جزاء على يمين الحارس
ق 84 الحكم يطرد كاتينيا بعد مراجعة تقنية الفيديو لإعاقة الرجل الأخير
ق 82 الحكم يراجع الفيديو
ق 81 ركلة جزاء ضد أليخاندرو كاتينيا بعد تدخله على ليفاندوفسكي
ق 80 جواو فيليكس بدلا من أوريول روميو
ق 76 جوووول كيمي أفيلا يسجل التعادل بلمسة رائعة على حدود المنطقة بعد تمريرة من خيسوس أريسو
ق 74 كيمي أفيلا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب
ق 72 جون مونكايولا بدلا من بابلو إيبانيز
ق 71 عرضية من كانسيلو وتسديدة من ليفاندوفسكي ولكن يتصدى الحارس أيتور فيرنانديز.
ق 63 كيمي أفيلا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من جسد كريستنسن.
ق 62 كيمي أفيلا وأنتي بوديمير وكيكي بارخا بدلا من خوسيه أرناييز وروبن جارسيا وراؤول جارسيا
ق 60 جواو كانسيلو وفيران توريس بدلا من سيرجي روبرتو ولامين جمال
استراحة
ق 45+1 جوووووول جول كوندي يسجل الأول بالرأس من ركنية جوندوجان
ق 32 بعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي أوساسونا وصلت الكرة للاعب أيمار أورزو الذي سدد الكرة من أمام المرمى ولكن تصدى لها الحارس مارك تير شتيجن.
ق 12 جوندوجان يتابع ويسدد ولكن بجوار القائم
ق 7 أيمار أورزو سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها كوندي قبل وصولها للمرمى.
ق 2 اووووه الأولى في القائم من دي يونج والمتابعة من ليفاندوفسكي تحلق بجوار المرمى
بداية المباراة