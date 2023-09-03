إثارة الوقت الضائع والـ+101 دقيقة.. فوز قاتل لـ أرسنال على يونايتد بقذيفة رايس ورائعة جيسوس

حقق أرسنال فوزا قاتلا ومثيرا على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي بملعب الإمارات.

وبعد أن كان الجميع يستعد لإطلاق صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1-1، رفض ديكلان رايس هذه النتيجة وسجل هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 97 في الوقت القاتل ليمنح فريقه التفوق.

قبل أن يسجل البديل جابريال جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 101 بطريقة أكثر من رائعة وبعد انفراد من منتصف الملعب.

مانشستر يونايتد تقدم عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 27، وتعادل أرسنال بقدم مارتن أوديجارد في الدقيقة 28.

وسجل رايس هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 97، والثالث جاء بقدم جيسوس في الدقيقة 101.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 10 وارتقى للمركز الخامس، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 6 وتراجع إلى المركز الـ11.

وصف المباراة

بدأ أرسنال المباراة بالاستحواذ على الكرة والمحاولات على مرمى مانشستر يونايتد ولكن دون خطورة حقيقية.

بينما تراجع مانشستر في الدقائق الأول ولجأ إلى الدفاع لصد هجمات أرسنال وهو ما نجح فيه.

وكاد كاي هافرتز أن يفتتح أهداف أرسنال في الدقيقة 13 بعدما وصلت له كرة داخل منطقة الجزاء أمام المرمى لكنه سدد الهواء بدلا من الكرة ليهدر فرصة سهلة للغاية.

ورد مانشستر يونايتد بهجمة مرتدة سريعة وتمريرة من كريستيان إريكسن إلى راشفورد الذي استلم الكرة وسددها على يسار الحارس رامسديل مسجلا الهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة 27.

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Goal!



Manchester United take the lead completely against the run of play! An error from Kai Havertz is eventually punished by Marcus Rashford.#beINPL #ARSMUN 🔴👺 pic.twitter.com/ol0MFpi9s3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 3, 2023

إلا أن أرسنال رد سريعا وسجل التعادل في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من مارتن أوديجارد من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية بقدم مارتينيلي.

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Goal!



Just 35 seconds after the restart and Arsenal are level!



Martin Ødegaard finds the bottom corner. 1-1. #beINPL #ARSMUN 🔴👺 pic.twitter.com/6prAt7yoWV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 3, 2023

وحصل بوكايو ساكا على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على قدم برونو فيرنانديز.

واستمرت محاولات أرسنال في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لإحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى لينتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني ظهر مانشستر يونايتد أكثر خطورة وكاد يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد انطلاقة من مارسيل الذي سدد الكرة وتصدى له رامسديل ووصلت الكرة إلى راشفورد الذي تابعها بتسديدة في قدم الدفاع لتخرج إلى ركنية.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد سقوط كاي هافرتز إثر تدخل من آرون واين بيساكا.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو ليعود الحكم ويقرر إلغاء ركلة الجزاء.

ودفع إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بالمهاجم الدنماركي الجديد راسموس هويلوند في الدقيقة 66 بدلا من مارسيال ليظهر لأول مرة بقميص الشياطين الحمر.

كذلك شارك هاري ماجواير بدلا من ليساندرو مارتينيز.

وانطلق راشفورد بالكرة من ناحية اليسار ومر من على خط المرمى وأرسل عرضية أرضية حاول هويلوند وضعها في الشباك لكن الحارس رامسديل تصدى له.

وأجرى أرتيتا 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول جابريال جيسوس وتومياسو وفابيو فييرا بدلا من إيدي نكيتياه وكاي هافرتز وأولكساندر زينتشينكو.

وأهدر بوكايو ساكا أخطر فرصة في المباراة بعدما وصلت له عرضية أرضية أمام المرمى ليضع الكرة في قدم الحارس أونانا ويهدر فرصة الفوز.

وشارك جوني إيفانز بدلا من فيكتور ليندلوف ليعود للعب من جديد مع مانشستر يونايتد بعد 8 سنوات رحل خلالها عن صفوف الفريق الأحمر وعاد له في الصيف الجاري.

وشارك أيضا أليخاندرو جارناتشو بدلا من البرازيلي أنتوني لتنشيط هجوم مانشستر يونايتد.

إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة بعدما نجح مانشستر يونايتد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة وانفراد من جارناتشو الذي انطلق نحو المرمى ووضع الكرة في الشباك.

لكن الفيديو ألغى الهدف بعدما كان جارناتشو في موقف تسلل لتعود المباراة لنتيجة التعادل.

وفي الدقيقة 97 حصل أرسنال على ركلة ركنية نفذها ساكا لتصل إلى ديكلان رايس الذي سدد بقوة كرة اصطدمت في قدم جوني إيفانز وذهبت إلى الشباك لتعلن هدف تقدم أرسنال على مانشستر يونايتد.

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GOAL!



Declan Rice has won it for Arsenal at the death! #beINPL #ARSMUN 🔴👺 pic.twitter.com/GZ7Yp01buJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 3, 2023

ثم انفرد جابريال جيسوس بالمرمى من منتصف الملعب بعد تمريرة فابيو فيييرا قبل أن يراوغ دالوت بطريقة رائعة ثم يضع الكرة في شباك أونانا مسجلا الهدف الثالث الذي أنهى المباراة.

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ليحقق أرسنال الفوز في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري الإنجليزي، ويرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.