انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(1) يونايتد.. فوز المدفعجية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

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فوز أرسنال بثلاثية مقابل هدف

ق 101: جووووووووول جيسوس والثالث

ق 97: جووووووووووووووووول قاتل من ديكلان رايس

ق 89: الفيديو يلغي الهدف

ق 88: جووووووووول جارناتشو والثاني

ق 84: مشاركة جوني إيفانز

ق 81: فرصة خطيرة من ساكا أمام المرمى

ق 76: نزول جيسوس وتومياسو وفابيو فييرا بدلا من زينتشينكو وكاي هافرتز ونكيتياه

ق 71: مرور من راشفورد وهويلوند يهدر أمام المرمى

ق 68: تسديدة خطيرة من مارتينيلي تمر جوار القائم

ق 66: نزول هويلوند بدلا من مارسيال وماجواير بدلا من ليساندرو مارتينيز

ق 61: الفيديو يلغي ركلة الجزاء

ق 59: ركلة جزاااء يحصل عليها كاي بعد تدخل من بيساكا

ق 54: رامسديل يتصدى أمام مارسيال وراشفورد يسدد في قدم ساليبا ويهدر فرصة الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 28: جووووووول أوديجارد والتعادل السريع

ق 27: جووووول راشفورد

ق 13: ماذا أهدرت يا كاي

ق 2: محاولات مبكرة من أرسنال

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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