انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(1) يونايتد.. فوز المدفعجية
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 18:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.
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فوز أرسنال بثلاثية مقابل هدف
ق 101: جووووووووول جيسوس والثالث
ق 97: جووووووووووووووووول قاتل من ديكلان رايس
ق 89: الفيديو يلغي الهدف
ق 88: جووووووووول جارناتشو والثاني
ق 84: مشاركة جوني إيفانز
ق 81: فرصة خطيرة من ساكا أمام المرمى
ق 76: نزول جيسوس وتومياسو وفابيو فييرا بدلا من زينتشينكو وكاي هافرتز ونكيتياه
ق 71: مرور من راشفورد وهويلوند يهدر أمام المرمى
ق 68: تسديدة خطيرة من مارتينيلي تمر جوار القائم
ق 66: نزول هويلوند بدلا من مارسيال وماجواير بدلا من ليساندرو مارتينيز
ق 61: الفيديو يلغي ركلة الجزاء
ق 59: ركلة جزاااء يحصل عليها كاي بعد تدخل من بيساكا
ق 54: رامسديل يتصدى أمام مارسيال وراشفورد يسدد في قدم ساليبا ويهدر فرصة الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 28: جووووووول أوديجارد والتعادل السريع
ق 27: جووووول راشفورد
ق 13: ماذا أهدرت يا كاي
ق 2: محاولات مبكرة من أرسنال
انطلاق المباراة