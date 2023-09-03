انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(1) يونايتد.. فوز المدفعجية

إثارة الوقت الضائع والـ+101 دقيقة.. فوز قاتل لـ أرسنال على يونايتد بقذيفة رايس ورائعة جيسوس

كلوب: الضجة حول صلاح لم تغير شيئا.. لم أملك أي شكوك حول التزامه مع ليفربول

مشجع لـ تشيلسي يطالب بإبعاد تياجو سيلفا.. والمدافع يرد بشرح تكتيك الفريق

سوبوسلاي: صلاح يريد البقاء في ليفربول.. والفريق بحاجة للاعب مثله

مباراة كلوب الـ 300.. صلاح يسجل في انتصار ليفربول على أستون فيلا بثلاثية

لا يتوقف على أنفيلد.. صلاح يهز شباك أستون فيلا ويقترب من معادلة رقمه القياسي

تشكيل أرسنال - جابريال أساسي لأول مرة.. وجيسوس على الدكة أمام مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد - تغيير وحيد ضد أرسنال.. والرباعي الجديد على الدكة