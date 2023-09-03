استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) يونايتد.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - هدف أوديجارد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 28: جووووووول أوديجارد والتعادل السريع

ق 27: جووووول راشفورد

ق 13: ماذا أهدرت يا كاي

ق 2: محاولات مبكرة من أرسنال

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
كلوب: الضجة حول صلاح لم تغير شيئا.. لم أملك أي شكوك حول التزامه مع ليفربول مشجع لـ تشيلسي يطالب بإبعاد تياجو سيلفا.. والمدافع يرد بشرح تكتيك الفريق سوبوسلاي: صلاح يريد البقاء في ليفربول.. والفريق بحاجة للاعب مثله مباراة كلوب الـ 300.. صلاح يسجل في انتصار ليفربول على أستون فيلا بثلاثية لا يتوقف على أنفيلد.. صلاح يهز شباك أستون فيلا ويقترب من معادلة رقمه القياسي تشكيل أرسنال - جابريال أساسي لأول مرة.. وجيسوس على الدكة أمام مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - تغيير وحيد ضد أرسنال.. والرباعي الجديد على الدكة انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) أستون فيلا.. ثلاث نقاط جديدة للريدز
أخر الأخبار
كرة سلة - خسارة أمريكا رغم التأهل.. وإسبانيا حامل اللقب تودع 8 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخطف تعادلا متأخرا جديدا أمام كولن 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب: الضجة حول صلاح لم تغير شيئا.. لم أملك أي شكوك حول التزامه مع ليفربول 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مشجع لـ تشيلسي يطالب بإبعاد تياجو سيلفا.. والمدافع يرد بشرح تكتيك الفريق 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - هداف الدرجة الثانية يتمم اتفاقه مع غزل المحلة 38 دقيقة | الدرجة الثانية
سوبوسلاي: صلاح يريد البقاء في ليفربول.. والفريق بحاجة للاعب مثله 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب إنيمبا لـ في الجول: الدوري الإفريقي سيضعنا على الخريطة.. الوداد يملك الخبرة ولكن 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول محتوى خطاب المحكمة الرياضية بشأن أزمة بوطيب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول 4 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية