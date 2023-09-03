تشكيل أرسنال - جابريال أساسي لأول مرة.. وجيسوس على الدكة أمام مانشستر يونايتد
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 17:36
كتب : FilGoal
دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بالمدافع البرازيلي جابريال في تشكيل فريقه الأساسي أمام مانشستر يونايتد.
ويلعب أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد معقل المدفعجية.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
المرمى: آرون رامسديل
الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابريال – أولكساندر زينتشينكو
الوسط: ديكلان رايس – كاي هافرتز – مارتن أوديجارد
الهجوم: بوكايو ساكا – إيدي نكيتياه – جابريال مارتينيلي
ويستمر ظهور المهاجم جابريال جيسوس على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة ومشاركته في المباراة السابقة كبديل أمام فولام.
أرسنال يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
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