انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(1) كولن.. تعادل جديد قاتل
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 16:30
كتب : FilGoal
يستضيف فرانكفورت فريق كولن ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني.
ويبدأ عمر مرموش أساسيا رفقة فرانكفورت أصحاب الأرض، وجمع فرانكفورت 4 نقاط في أول جولتين.
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انتهت
ق 87: نيليس نوكونكو يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء
ق 67: خروج مرموش ويعوضه يسيك نجانكام في تغيير ثاني لفرانكفورت
ق 64: مرموش يتحصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم لعدم حصوله على خطأ لصالحه
ق 53: مرموش يهدر بغرابة أمام الحارس والكرة إلى ركنية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: بطاقة صفراء لليوبيلش بعد عرقلة عمر مرموش
ق 44: جوووول أووووول.. فلوريان كاينز يسجل من ركلة جزاء في شباك فرانكفورت
ق 42: ركلة جزااااء لكولن بعد خطأ دفاعي
انطلاق المباراة
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