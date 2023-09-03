انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(1) كولن.. تعادل جديد قاتل

يستضيف فرانكفورت فريق كولن ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا رفقة فرانكفورت أصحاب الأرض، وجمع فرانكفورت 4 نقاط في أول جولتين.

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انتهت

ق 87: نيليس نوكونكو يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 67: خروج مرموش ويعوضه يسيك نجانكام في تغيير ثاني لفرانكفورت

ق 64: مرموش يتحصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم لعدم حصوله على خطأ لصالحه

ق 53: مرموش يهدر بغرابة أمام الحارس والكرة إلى ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: بطاقة صفراء لليوبيلش بعد عرقلة عمر مرموش

ق 44: جوووول أووووول.. فلوريان كاينز يسجل من ركلة جزاء في شباك فرانكفورت

ق 42: ركلة جزااااء لكولن بعد خطأ دفاعي

انطلاق المباراة