انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(1) كولن.. تعادل جديد قاتل

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت - ماينز

يستضيف فرانكفورت فريق كولن ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا رفقة فرانكفورت أصحاب الأرض، وجمع فرانكفورت 4 نقاط في أول جولتين.

-----------------

انتهت

ق 87: نيليس نوكونكو يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 67: خروج مرموش ويعوضه يسيك نجانكام في تغيير ثاني لفرانكفورت

ق 64: مرموش يتحصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم لعدم حصوله على خطأ لصالحه

ق 53: مرموش يهدر بغرابة أمام الحارس والكرة إلى ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: بطاقة صفراء لليوبيلش بعد عرقلة عمر مرموش

ق 44: جوووول أووووول.. فلوريان كاينز يسجل من ركلة جزاء في شباك فرانكفورت

ق 42: ركلة جزااااء لكولن بعد خطأ دفاعي

انطلاق المباراة

الدوري الألماني مرموش
نرشح لكم
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخطف تعادلا متأخرا جديدا أمام كولن لا يتوقف على أنفيلد.. صلاح يهز شباك أستون فيلا ويقترب من معادلة رقمه القياسي تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام كولن رونالدو يسجل ويصنع في خماسية النصر.. سقوط الأهلي المروع وفوز جيرارد بصناعة هندرسون رغم النقص العددي.. شريف يسجل أول أهدافه ويحسم فوز الخليج الأول على الشباب تغريدة – "كريستيانو مصطفى".. ماذا قال جمهور نانت عن مصطفى محمد الرياضية السعودية: ضمك يتمم اتفاقه مع طارق حامد عادل رقما منذ 26 عاما.. مصطفى محمد يخطف تعادلا لـ نانت ضد مارسيليا
أخر الأخبار
قاعدة جديدة في دوري الجمهورية.. لا تعادل وركلات ترجيح على الطريقة الأمريكية 13 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - راحة لسداسي المنتخب.. وظهور نجل محمد عبد العني 31 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - كانسيلو وفيليكس على مقاعد البدلاء.. وعودة المدافع الجديد ولكن 40 دقيقة | الدوري الإسباني
إثارة الوقت الضائع والـ+101 دقيقة.. فوز قاتل لـ أرسنال على يونايتد بقذيفة رايس ورائعة جيسوس 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: عرض إشبيلية يعطل انتقال راموس لـ اتحاد جدة ساعة | ميركاتو
عبد القادر: صلاح محسن طلب مني رقم 9.. وهذا هو مثلي الأعلى ساعة | الدوري المصري
الأولمبي يضم ثنائي البنك الأهلي وفاركو ساعة | الدرجة الثانية
بيرسي تاو يغادر معسكر الأهلي من أجل منتخب جنوب إفريقيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي