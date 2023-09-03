استراحة الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(1) كولن.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 16:30
كتب : FilGoal
يستضيف فرانكفورت فريق كولن ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني.
ويبدأ عمر مرموش أساسيا رفقة فرانكفورت أصحاب الأرض، وجمع فرانكفورت 4 نقاط في أول جولتين.
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نهاية الشوط الأول
ق 45+1: بطاقة صفراء لليوبيلش بعد عرقلة عمر مرموش
ق 44: جوووول أووووول.. فلوريان كاينز يسجل من ركلة جزاء في شباك فرانكفورت
ق 42: ركلة جزااااء لكولن بعد خطأ دفاعي
انطلاق المباراة
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