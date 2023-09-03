استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق39. العارضة تمنع الثالث من نونيز بعد تمريرة من صلاح.

ق27. الهدف الثالث يضيع من جويل ماتيب برأسية بعد عرضية رائعة من أرنولد.

ق22. جووووول الثاني لليفربول عن طريق ماتي كاش بالخطأ في مرماه بعد تمريرة من صلاح لداروين نونيز الذي سدد لترتدت من القائم ومن كاش إلى المرمى.

ق19. تبديل أول اضطراري لأستون فيلا بخروج دييجو كارلوس بسبب الإصابة ودخول ليون بايلي.

ق3. جوووووول أول لليفربول عن طريق سوبوسلاي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول أستون فيلا محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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