مباشر الدوري السعودي - الحزم (1)-(4) النصر.. جووووول ماني

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الحزم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

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ق 78 جووووول ساديو ماني يسجل الخامس

ق 68 جووووول كريستيانو رونالدو يسجل الرابع بعد استعراض رائع من النصر داخل منطقة الجزاء

ق 57 جووووول أوتافيو يسجل الثالث بعد تمريرة من رونالدو

ق 48 محمد باداموسي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

استراحة

ق 45+9 جووووول عبد الله الخيبري يسجل الثاني الصحيح هذه المرة

ق 45+ 5 ساديو ماني يسدد كرة خطيرة ولكن بجوار القائم

ق 45+3 سلطان الغنام سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 40 بعد تدخل من حكم الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على سلطان الغنام قبل تسجيل ساديو ماني للهدف.

ق 36 جوووول الثاني سريعا من ساديو ماني بعد تمريرة من غريب أمام المرمى.. الحكم يستمع لحكام الفيديو الآن

ق 33 جووووول عبد الرحمن غريب يسجل الأول بعد تمريرة من رونالدو بلمسة متقنة على يسار الحارس

ق 26 برونو فيانا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس نواف العقيدي ثم شتتها الدفاع.

ق 24 رونالدو سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس أيمن دحمان.

ق 16 محمد باداموسي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يمين الحارس نواف العقيدي ولكن تصدى لها الأخير برشاقة.

ق 8 هدف ملغي للنصر بداعي وجود تسلل على عبد الله الخيبري قبل تسجيله للهدف.

بداية المباراة

رونالدو النصر الدوري السعودي
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