مباشر الدوري السعودي - الحزم (0)-(0)النصر.. محاولات أولى

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الحزم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

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بداية المباراة

رونالدو النصر الدوري السعودي
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