مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (4)-(1) فولام.. جووووول هالاند

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

ناثان أكي - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 9 نقاط من أول 3 مباريات.

بينما يحتل فولام المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 70: جووووووووول الرابع هالاند

ق 67: ركلة جزااااء

ق 58: جووووول هالاند والثالث

ق 50: جوووووول أكي والثاني

ق 33: جووووول ريم والتعادل

ق 31: جوووووول ألفاريز والأول

ق 26: اختراق من فودين والدفاع يبعد الكرة

بداية اللقاء

مانشستر سيتي فولام الدوري الإنجليزي
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