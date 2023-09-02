مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (4)-(1) فولام.. جووووول هالاند
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي وصافة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 9 نقاط من أول 3 مباريات.
بينما يحتل فولام المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 70: جووووووووول الرابع هالاند
ق 67: ركلة جزااااء
ق 58: جووووول هالاند والثالث
ق 50: جوووووول أكي والثاني
ق 33: جووووول ريم والتعادل
ق 31: جوووووول ألفاريز والأول
ق 26: اختراق من فودين والدفاع يبعد الكرة
بداية اللقاء
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