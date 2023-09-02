استراحة كأس العالم - نيوزلندا (47)-(35) مصر.. نهاية النصف الأول وحلم الأولمبياد يبتعد

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 11:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشر لمباراة مصر ضد نيوزلندا في كأس العالم لكرة السلة.

من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024 يحتاج منتخب مصر للفوز على نيوزلندا مع خسارة جنوب السودان من أنجولا أو فوز مصر بفارق أكبر وفي حالة حقق المنتخبان الفوز بنفس الفارق تتأهل مصر.

نهاية النصف الأول لتقدم نيوزلندا 47-35.. النتائج الحالية تؤهل جنوب السودان المتقدمة على أنجولا 67-50.

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ق1.22 الفارق يتسع من جديد لصال نيوزلندا.. 35-42.

ق2.19 الفارق يتقلص إلى نقطة واحدة 35-34.

ق5.23 الفارق يتقلص وتقدم نيوزلندا 35-30.

ق7.10 الفارق يتسع لصالح نيوزلندا 33-25.

ق8.04 تقدم نيوزلندي في الربع الثاني.. 28-25

نهاية الربع الأول بتقدم مصر 25-22.. النتائج الحالية تؤهل منتخب جنوب السودان.

ق1.25 الفارق متقارب والتقدم المصري مستمر 22-19.

ق5.23. التعادل.. 9-9.

تقدم مصري في البداية.. النتيجة الحالية 9-4.

بداية المباراة

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