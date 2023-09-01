انتهى كلاسيكو السعودية - الاتحاد (3)-(4) الهلال.. نهاية المباراة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدف الاتحاد أمام الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لكلاسيكو السعودية وقمة الجولة بين اتحاد جدة والهلال، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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نهاية المباراة

ق. 90 أوووه انفراد لمالكوم ويسدد في القائم مجددا.

ق. 70 أوووووه الراااااابع.. طولية قابلها كورنادو برأسية، وتابعها سالم الدوسري بلمسة في المرمى مسجلا الراااااااااااابع.

ق. 64 جووووووووووول الثالث. ميتروفيتش يكمل الهاتريك ويسجل الثااااااالث من ركلة جزاء وهدف التعاااادل.

ق. 62 أوووووه جنون في الملعب. مرتدة إلى الهلال يقودها كورنادو وينفرد تماما، ولكن أحمد بامسعود يعرقله ليحتسب الحكم ركلة جزااااااااااء.

ق. 60 جوووووول يشعل المباراة. عرضية من ديلجادو يقابلها ميتروفيتش برأسية يتصدى لها جروهي وترتد ليتابعه ميتروفيتش مجددا في المرمى ويشعل اللقاء.

ق. 57 أوووووه بنزيمة ينفرد من وسط الملعب لكن ياسين بونو يتألق ويتصدى لها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+12 أوووه تصويبة قوية من مالكوم في القائم.

ق. 45+7 جوووووووووووول ثاااااااالث.. حمد الله يسجل الثالث بعد تشتيت خاطئ من سافيتش لتصل الكرة إلى حمد الله الذي يسدد ويسجل الثالث.

ق. 37 جوووووووول ثااااااااني بطريقة رائعة. عرضية من رومارينيو، قابلها بنزيمة بالكعب في المرمى مسجلا الثاني بشكل رااائع.

ق. 29 بينية إلى رومارينيو الذي يسدد ولكن ياسين بونو يتصدى لها بصعوبة.

ق. 28 أووووه ماذا أهدرت يا حمد الله! انفراد تام لـ حمد الله ولكنه يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 20 جووول التعااااااادل الرااااائع. عرضية من الجهة اليمنآ قابلها ميتروفيتش بتصويبة مباشرة راااائعة في المرمى.

ق. 15 جوووول أوووول للاتحاد.. بينية من حمد الله إلى رومارينيو الذي انفرد بالمرمى وسجل الأول بطريقة رائعة بشباك ياسين بونو.

المباراة توقفت في الدقيقة الأولى ولثلاث دقائق بسبب انعدام الرؤية

بداية المباراة

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