مباشر كلاسيكو السعودية - الاتحاد ضد الهلال.. استئناف المباراة
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لكلاسيكو السعودية وقمة الجولة بين اتحاد جدة والهلال، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
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المباراة توقفت في الدقيقة الأولى ولثلاث دقائق بسبب انعدام الرؤية
المباراة تتوقف بسبب انعدام الرؤية 🏟#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/cebaj1fwHa— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
بداية المباراة
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