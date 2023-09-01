مباشر كلاسيكو السعودية - الاتحاد ضد الهلال.. استئناف المباراة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لكلاسيكو السعودية وقمة الجولة بين اتحاد جدة والهلال، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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المباراة توقفت في الدقيقة الأولى ولثلاث دقائق بسبب انعدام الرؤية

بداية المباراة

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