مباشر كلاسيكو السعودية - الاتحاد (1)-(0) الهلال.. جوووول أوووول
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لكلاسيكو السعودية وقمة الجولة بين اتحاد جدة والهلال، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _
ق. 15 جوووول أوووول للاتحاد.. بينية من حمد الله إلى رومارينيو الذي انفرد بالمرمى وسجل الأول بطريقة رائعة بشباك ياسين بونو.
المباراة توقفت في الدقيقة الأولى ولثلاث دقائق بسبب انعدام الرؤية
المباراة تتوقف بسبب انعدام الرؤية 🏟#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/cebaj1fwHa— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
بداية المباراة
نرشح لكم
تشكيل الاتحاد – بنزيمة أساسي رغم الإصابة.. وتواجد فابينيو أمام الهلال تشكيل الهلال – تمبكتي بديل لأول مرة وتواصل غياب نيمار أمام الاتحاد أثليتك: ليفربول رفض عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح رئيس يويفا يحسم الجدل حول مشاركة الأندية السعودية في البطولات الأوروبية رئيس يويفا: الدوري السعودي؟ تعاقدوا مع لاعبين في نهاية مسيرتهم و آخرون لا يملكون الطموح مواعيد مباريات الجمعة 1 سبتمبر 2023- الدوري الإنجليزي وقمة إيطالية وكلاسيكو السعودية كلاسيكو السعودية - موقف نيمار وبنزيمة من قمة الاتحاد والهلال اختيار إجباري.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدافع التعاون