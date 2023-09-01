مباشر كلاسيكو السعودية - الاتحاد (1)-(0) الهلال.. جوووول أوووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لكلاسيكو السعودية وقمة الجولة بين اتحاد جدة والهلال، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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ق. 15 جوووول أوووول للاتحاد.. بينية من حمد الله إلى رومارينيو الذي انفرد بالمرمى وسجل الأول بطريقة رائعة بشباك ياسين بونو.

المباراة توقفت في الدقيقة الأولى ولثلاث دقائق بسبب انعدام الرؤية

بداية المباراة