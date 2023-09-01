مباشر اليوم الأخير من انتقالات أوروبا – مواني إلى باريس.. صفقات في الثواني الأخيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتقالات في أوروبا وبالأخص الدوريات الخمس الكبرى.

ويغلق سوق الانتقالات في الدوري الألماني في السابعة مساءً.

وفي الدوري الإيطالي في التاسعة مساءً.

وفي الدوري الفرنسي في الثانية عشر منتصف الليل.

وفي الدوري الإسباني والإنجليزي في الواحدة صباحًا.

وإليكم أبرز الصفقات التي تمت وكذلك أبرز الأخبار المتداولة بخوض الانتقالات في الساعات الأخيرة.

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رومانو: السنغالي فودي بالو توريه إلى فولام معارا من ميلان لمدة موسم واحد.

رومانو: ديفوك أوريجي وقع على عقود انتقاله لنوتنجهام فورست على سبيل الإعارة من ميلان لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

رسميا - إشبيلية يضم ماريانو دياز في صفقة انتقال حر.

رسميا - بنفيكا يستعير خدمات الظهير خوان برنات من باريس سان جيرمان

رسميا - فيسنتي جوايتا حارس كريستال ينضم إلى سيلتا فيجو حتى 2025.

رسميا - راندال كولو مواني ينضم لباريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو لمدة 5 مواسم من إينتراخت فرانكفورت

رسميا – الفرنسي نيل موباي انضم من إيفرتون إلى برينتفورد على سبيل الإعارة.

رسميا - بورنموث ينضم الكولومبي لويس سينيسترا من ليدز يونايتد.

رسميا – عبد الصمد الزلزولي ينضم إلى ريال بيتيس من برشلونة

رسميا – تشيلسي يعير دييجو موريرا إلى ليون الفرنسي مقابل 2.8 مليون يورو

رسميا – بيرنلي يضم مايك تيرسيور مهاجم جينك البلجيكي معارا مع أحقية الشراء مقابل 18 مليون يورو

رسميا – توتنام يضم بيرنان جونسون من نوتنجهام فورست مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني

نهاية سوق الانتقالات في إسبانيا وإنجلترا، والآن وقت الإعلان عن الصفقات الأخيرة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

رسميا – روب هولدينج من أرسنال إلى كريستال بالاس لمدة 3 مواسم بمقابل مليون جنيه إسترليني

رسميا - ماسون جرينوود ينضم خيتافي الإسباني

رسميا – أوسيدياس فلاكديموس حارس بنفيكا ينضم لصفوف نوتنجهام فورست لمدة 4 سنوات.

رسميا - سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

نهاية سوق الانتقالات في الدوري الفرنسي مع دقات الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

رسميا – ليفربول يضم راين جرافينبيرج قادما من بايرن ميونيخ بعقد طويل الأمد.

رسميا – برشلونة يستعير خدمات جواو كانسيلو من مانشستر سيتي

رسميا - جواو فيليكس يحقق حلمه وينضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

رسميا - نيس يعلن فسخ تعاقد حارسه الدنماركي كاسبر شمايكل ويصبح لاعبا حرا.

🔴 OFFICIEL L’#OGCNice et @kschmeichel1 ont décidé d’un commun accord de résilier le contrat de l’international danois. Le club lui souhaite beaucoup de réussite dans la suite de sa carrière. pic.twitter.com/3wGckkIL9C — OGC Nice (@ogcnice) September 1, 2023

نهاية سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي في التاسعة مساءً.

خبر في الجول - بلدية المحلة يضم لاعب بيراميدز

رسميا - فشل انتقال جرينوود إلى لاتسيو

رسميا - عاد إرفينج لوزانو مجددا لـ إيندهوفن الهولندي قادما من نابولي الإيطالي بعقد يمتد لـ 5 سنوات مقابل 15 مليون يورو.

رسميا – دافي كلاسيين من أياكس إلى إنتر في صفقة انتقال حر بدون مقابل لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

رسميا – ميلان يضم لوكا يوفيتش قادما من فيورنتينا في صفقة انتقال حر.

رومانو: توقف مفاوضات أتليتكو مدريد وتوتنام لضم بيير هويبرج بعد رفض الديوك عرض الإعارة كونه بدون بند إلزامية الشراء.

رومانو: الكرواتي بورنا سوزا على أعتاب الانتقال لصفوف أياكس الهولندي.

رومانو: بورنموث على أعتاب ضم باستون داكا من ليستر سيتي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

رسميا – كالوم هودسون أودوي ينتقل من تشيلسي إلى نوتنجهام فورست مقابل 3.5 مليون يورو

رسميا – فيورنتينا يضم ماكسيم لوبيز قادما من ساسولو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

رسميا - أعلن مانشستر يونايتد ضم جوني إيفانز لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

رسميا - نوتنجهام فورست يضم الأرجنتيني نيكولاس دومينيجيز قادما من بولونيا بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

رسميا - فيردر بريمن يعوض رحيل هدافه نيكولاس فولكروج ويضم سانتوس بوري قادما من فرانكفورت على سبيل الإعارة لمدة موسم.

رسميا - مونزا يضم لورينزو كولومبو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

دي مارزيو: لوكا يوفيتش على أعتاب ميلان

فشل صفقة جواو بالينيا من فولام إلى بايرن ميونيخ بسبب تأخر وصول الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب.

الساعة 7 مساء: نهاية سوق الانتقالات في الدوري الألماني بشكل رسمي

رومانو: فشل صفقة انتقال تريفوه تشالوباه من تشيلسي إلى بايرن ميونيخ.

رسميا – الفرنسي كليمون لونجليه على سبيل الإعارة من برشلونة إلى أستون فيلا لمدة موسم واحد

رسميا – إعارة جيمس ماكاتي من مانشستر سيتي إلى شيفيلد يونايتد لمدة عام واحد.

رسميا - جافيت تانجانجا ينضم من توتنام إلى أوجسبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم وسيرتدي القميص رقم 39.

رسميا - سيرخيو ريجيليون ينضم لصفوف مانشستر يونايتد معارا من توتنام لموسم واحد.

رسميا – الكرواتي ماركو بياتسا يترك يوفنتوس وينتقل لصفوف رييكا الكرواتي بعدما أعير لمدة 7 مواسم سابقة

رسميا - تورينو يضم الكولومبي دوفان زاباتا على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من أتالانتا مع أحقية الشراء.

سكاي: عرض اتحاد جدة لضم صلاح وصل لـ 200 مليون إسترليني

بي إن سبورتس: ريال بيتيس يحصل على خدمات الزلزولي

صبري رحيل ينضم لصفوف الجونة في صفقة انتقال حر.

خبر في الجول – أحمد سمير إلى أهلي بني غازي معارا من طلائع الجيش

الصفقة 11 - تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر

رسميا - مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس مرمى فنربخشة

أثليتك: ليفربول رفض عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

رسميا - دون شرط شراء.. إعارة فاتي من برشلونة إلى برايتون

رسميا - الإعارة الثانية.. نونو تافاريس من أرسنال إلى نوتنجهام

رسميا - الصفقة الرابعة.. مانشستر سيتي يتعاقد مع ماتيوس نونيز

رسميا - من أجل دوري الأبطال.. بونوتشي إلى يونيون برلين

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